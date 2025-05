Honda очаква мрачна година след разочароващ тримесечен отчет

Honda Motor Co. очаква спад в печалбата за цялата година от 450 млрд. йени (3 млрд. долара), докато се подготвя за последиците от автомобилните мита на президента на САЩ Доналд Тръмп. Така компанията се присъединява към конкурентите си, които вече предупредиха за негативните ефекти от търговската война.

Японският автомобилен концерн прогнозира спад на оперативната печалба до около 500 млрд. йени през текущата фискална година, която приключва в края на март 2026 г. Това е значително под прогнозите на анализаторите за печалба от 1,35 трлн. йени.

Печалбата на Honda за изминалата фискална година достига 1,21 трлн. йени след слабо четвърто тримесечие, съобщава Bloomberg.

„Въздействието на търговските политики в различните страни върху нашия бизнес е съществено и се правят чести ревизии, което затруднява формулирането на перспектива“, признава главният изпълнителен директор Тошихиро Мибе пред журналисти.

Автомобилният производител, който вече очерта планове за преместване на производството на хибридната версия на популярния модел Civic от Япония в САЩ, обмисля да разшири производствения си капацитет на американска територия в отговор на митата.

Honda се присъединява към нарастващ списък от международни автомобилни производители, които отчитат скок в разходите заради митата на Тръмп.

General Motors Co. понижи прогнозата си за целогодишната печалба с до 5 млрд. долара, докато Ford Motor Co. се готви за годишен удар от 1,5 млрд. долара. Toyota Motor Corp., най-големият автомобилен производител в света по пазарен дял, също отчете спад на печалбата. В понеделник Mazda Motor Co. заяви, че се отказва от годишната си прогноза, докато ситуацията на търговския фронт се успокои, добавяйки, че въздействието от митата може да достигне до 68 млн. долара само през април.

САЩ са водещ пазар за пет от най-големите японски автомобилни производители, включително за Honda. Компанията е продала приблизително 1,4 млн. автомобила в САЩ през 2024 г., сочат изчисления на Bloomberg Intelligence. От тях почти 40% са вносни.

Honda посочва, че е отложила с две години плановете си за създаване на верига на доставки за електрически превозни средства в Онтарио, Канада, поради спад в търсенето. Обявеният по-рано план включваше завод за батерии и фабрика за електрически превозни средства с годишен производствен капацитет от 240 хил. коли.

„Растежът на пазара на електрически превозни средства се забавя повече от първоначално очакваното, което затруднява постигането на по-нататъшен напредък“, коментира Мибе. Промените в стратегията за електрификация на компанията ще бъдат обяснени подробно по време на стратегическа актуализация на 20 май.

Въпреки че Honda вероятно успя да избегне допълнителни финансови рискове, като се отказа от сделка за обединение с буксуващия Nissan Motor Co., тя ще трябва да се справи сама с глобалните проблеми и интензивната конкуренция в Китай.

Трябва да се отбележи, че бизнесът с мотоциклети на Honda формира половината от оперативната печалба на компанията и расте през предходната фискална година. Автомобилният сегмент междувременно се свива, най-вече в Китай.

Очаква се и двете тенденции да продължат през текущата фискална година, предупреждава компанията.