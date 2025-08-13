IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Ръстът на глобалните продажби на електромобили се е забавил до 21% през юли

Пазарният лидер BYD отчита трети месечен спад в регистрациите от началото на годината

11:12 | 13.08.25 г. 4
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Продажбите на електрически превозни средства в световен мащаб са нараснали с 21% на годишна база през юли, като това е най-бавният темп от януари насам, тъй като инерцията в продажбите на плъгин хибриди в Китай се забавя, съобщава Ройтерс, цитирайки анализ на консултантската фирма Rho Motion.

Китай е най-големият пазар на автомобили в света и формира повече от половината от световните продажби на електрически превозни средства, които според данните на Rho Motion включват напълно електрически коли и плъгин хибриди.

Общият ръст на продажбите на автомобили се забавя през юли, като BYD, най-големият производител на електрически превозни средства в света, регистрира третия си месечен спад за годината.

Сравнително слабото забавяне при общите продажби на електромобили обаче показва, че други пазари компенсират част от низходящия натиск. В Европа продажбите растат, подкрепени от стимули, насочени към ускоряване на декарбонизацията.

Глобалните продажби на електрически превозни средства са се увеличили до 1,6 млн. броя през юли, изчислява Rho Motion.

Ръстът на регистрациите на това задвижване в Китай, който достига средно 36% на месец през първата половина на годината, се забавя до 12% през юли заради паузатата в някои правителствени схеми за субсидиране на покупки на такива превозни средства през 2025 г., посочва анализаторът на Rho Motion Чарлз Лестър.

Продажбите в Китай достигат като обеми около 1 млн. превозни средства. Продажбите в Европа скачат с 48% до около 390 хил. броя, а регистрациите в Северна Америка се повишават с 10% до над 170 хил. броя. Продажбите в останалата част на света растат с 55% до над 140 хил. превозни средства.

„Въпреки регионалните различия общата посока при приемането на електрически превозни средства през 2025 г. остава силно възходяща“, подчертава Лестър.

Очаква се продажбите в Китай да се върнат към силен растеж от август, тъй като Пекин и местните власти ще осигурят нови средства за схемите за субсидиране, докато намаляването на данъчните облекчения в САЩ за закупуване или лизинг на нови електрически превозни средства в края на септември ще охлади търсенето там, добавя Лестър.

Последна актуализация: 11:13 | 13.08.25 г.
продажби на електромобили пазар на електромобили плъгин хибриди глобален автомобилен пазар
4
rate up comment 0 rate down comment 0
Aлexaндpo
преди 26 минути
Аплаузе, зелката ретърн, по-мощен и по-куул от всякога :):):):) Хахахахахаха
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 1 rate down comment 6
zelka007turbo
преди 51 минути
В България регистрираните електрички са повече отколкото в Гърция , Сърбия и Северна Македония взети заедно . В Северна Македония са колкото в един квартал на София , не че има значение , ама да ги отбележа ... :))) ... Ако ги сравняваме на глава от населението са три пъти повече отколкото в Румъния . Зарядните станции се увеличават с двуцифрен ръст всяка година . И това без стимули . И със скъп въглищно-ядрен ток !! Щото в Германия завалиите карат на слънце и вятър ...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 1 rate down comment 8
zelka007turbo
преди 1 час
До: cyclop ... Хаха ... разликата да караш електрически автомобил спрямо ДВГ е около 5 (ПЕТ ПЪТИ) при домашно зареждане в гаража . Градска малолитражка на ток зареждана в гараж харчи около 2-3лв на 100км ... С твоя дарак колко ти е градското ве ?!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 3 rate down comment 3
cyclop
преди 1 час
Струва по-скъпо да заредиш играчка на батерии, отколкото истинска кола, затова пък пътуването отнема много, много по-дълго, и никога не е сигурно дали ще стигнеш.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
