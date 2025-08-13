Ръстът на глобалните продажби на електромобили се е забавил до 21% през юли

Продажбите на електрически превозни средства в световен мащаб са нараснали с 21% на годишна база през юли, като това е най-бавният темп от януари насам, тъй като инерцията в продажбите на плъгин хибриди в Китай се забавя, съобщава Ройтерс, цитирайки анализ на консултантската фирма Rho Motion.

Китай е най-големият пазар на автомобили в света и формира повече от половината от световните продажби на електрически превозни средства, които според данните на Rho Motion включват напълно електрически коли и плъгин хибриди.

Общият ръст на продажбите на автомобили се забавя през юли, като BYD, най-големият производител на електрически превозни средства в света, регистрира третия си месечен спад за годината.

Сравнително слабото забавяне при общите продажби на електромобили обаче показва, че други пазари компенсират част от низходящия натиск. В Европа продажбите растат, подкрепени от стимули, насочени към ускоряване на декарбонизацията.

Глобалните продажби на електрически превозни средства са се увеличили до 1,6 млн. броя през юли, изчислява Rho Motion.

Ръстът на регистрациите на това задвижване в Китай, който достига средно 36% на месец през първата половина на годината, се забавя до 12% през юли заради паузатата в някои правителствени схеми за субсидиране на покупки на такива превозни средства през 2025 г., посочва анализаторът на Rho Motion Чарлз Лестър.

Продажбите в Китай достигат като обеми около 1 млн. превозни средства. Продажбите в Европа скачат с 48% до около 390 хил. броя, а регистрациите в Северна Америка се повишават с 10% до над 170 хил. броя. Продажбите в останалата част на света растат с 55% до над 140 хил. превозни средства.

„Въпреки регионалните различия общата посока при приемането на електрически превозни средства през 2025 г. остава силно възходяща“, подчертава Лестър.

Очаква се продажбите в Китай да се върнат към силен растеж от август, тъй като Пекин и местните власти ще осигурят нови средства за схемите за субсидиране, докато намаляването на данъчните облекчения в САЩ за закупуване или лизинг на нови електрически превозни средства в края на септември ще охлади търсенето там, добавя Лестър.