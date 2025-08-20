Германски доставчик на авточасти със 130-годишна история обяви фалит

Кризата в германската автомобилна индустрия засегна още една компания. През юли ръководството на Werkzeugbau Laichingen обявява несъстоятелност чрез документ, подаден в Окръжния съд на Щутгарт. Според временния синдик Мартин Муха намаляващият прием на поръчки, съчетан с по-строгите условия за финансиране, е прибавил твърде голяма тежест върху баланса на дружеството.

Базираната в Лайхинген компания, специализирана в производството на металообработващи машини за автомобилната индустрия, в момента осигурява работа на около 100 души и може да се похвали с история, обхващаща приблизително 130 години, пише германското издание t-online.

Заявление за защита от фалит не означава непременно край на бизнеса: по-скоро целта на подобно производство е да се управлява несъстоятелността по структуриран начин и да се открият бъдещи перспективи за компанията.

Спад в поръчките и проблеми с финансирането

Според Муха, партньор в адвокатската кантора Grub Brugger в Щутгарт, продължаващата слабост на автомобилния сектор се отразява и на доставчиците нагоре по веригата и на машиностроителните компании. Неохотата за инвестиции сред големите автомобилни производители допълнително е изострила ситуацията.

„Приемът на поръчки е намалял. Освен това компаниите изпитват затруднения да осигурят необходимото финансиране“, изтъква Муха.

Синдикът по несъстоятелност в момента проучва как успешно да продължи дейността на концерна. Водят се дискусии с клиенти, доставчици и потенциални инвеститори.

„В момента полагаме основите, за да може компанията да продължи да функционира“, изтъква Муха.

Въпреки това вече е ясно, че ще са необходими външни инвеститори, „защото компанията – за момента – няма да може сама да излезе от несъстоятелността“.

Заплатите на служителите са осигурени чрез обезщетения при несъстоятелност до септември.

Кризата в автомобилната индустрия в Германия засяга и големите компании. Mercedes и Porsche наскоро отчетоха спад в печалбите, като отказът от двигатели с вътрешно горене създава проблеми за традиционните компании. Преди това доставчикът ZF също обяви преструктуриране, за да подобри ефективността на своя бизнес.