Германска компания дава „втори живот“ на използвани батерии за електромобили

Германска компания използва излезли от употреба батерии за електрически превозни средства, като ги подрежда в хладилници, които домакинствата и бизнесът могат да използват за съхранение на излишната си зелена енергия, пише Euractiv.

По-рано тази седмица Voltfang откри първия си индустриален обект в Аахен, близо до белгийската и нидерландската граница.

С около 100 служители, Voltfang твърди, че това е най-голямото съоръжение от този вид в Европа в развиващия се сектор за повторна употреба на литиево-йонни батерии.

Главният изпълнителен директор Давид Удсанджи се надява, че това ще помогне на германската икономика да се откаже от изкопаемите горива и да разчита все повече на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Въпреки че вятърните турбини вече играят важна роля в енергийния микс на Германия, а фотоволтаични панели блестят по покривите на много сгради, Удсанджи казва, че страната все още трябва да изгради капацитет за съхранение на енергия от батерии.

„Искаме да гарантираме европейския суверенитет в енергийните доставки, като дадем възможност за производство на възобновяема енергия чрез съхранение“, посочва 29-годишният Удсанджи.

Вътре в обекта техниците получават използвани батерии за електрически превозни средства и ги тестват, за да определят оставащия им живот.

Тези, които все още са в добро състояние, се ремонтират за „втори живот“ и се поставят в големи кутии.

Сред първите клиенти е веригата супермаркети Aldi Nord, която иска да съхранява енергия от слънчевите си панели за по-късна употреба.

Стремеж към чиста енергия

Voltfang, основана през 2020 г. от трима студенти по инженерство, има за цел да произведе достатъчно системи до 2030 г., за да достигне капацитет за съхранение на енергия от един гигаватчас (GWh) годишно, достатъчно за покриване на нуждите на 300 домакинства.

Това е една от многото малки стъпки, предназначени да помогнат на енергийния преход на Германия.

Миналата година ВЕИ съставляват близо 60% от произведената електроенергия в Германия, като целта е този дял да достигне 80% до 2030 г.

За да гарантира сигурни доставки на енергия, правителството на канцлера Фридрих Мерц планира да построи около 20 нови газови електроцентрали до 2030 г.

Зелените и екологичните групи осъдиха това като стъпка назад в германската климатична политика и се опасяват, че страната няма да постигне целта си за въглеродна неутралност до 2045 г.

Кръгова икономика

Европейският сектор на батериите все още е в начален етап на развитие, но се очаква да расте бързо през следващите години.

„Смятаме, че малките разпределени енергийни активи, като например стационарните батерии, ще играят основна роля за създаването на ефективни енергийни системи“, посочва Марк Саутхоф от консултантската компания Roland Berger.

Пазарът на съоръжения за съхранение на енергия в Германия нараства експоненциално: в края на 2024 г. са инсталирани около 6 GWh капацитет, в сравнение с 2,5 GWh през 2022 г., изтъква Саутхоф.

Voltfang се надява да бъде печеливша до следващата година, макар да признава, че има и пречки.

От една страна, предлагането на употребявани батерии за електрически превозни средства все още е оскъдно, като се има предвид, че повечето превозни средства са на пътя само от няколко години. Също така, новите батерии, произведени главно в Китай, стават все по-ефективни и по-евтини, което затруднява конкуренцията при рециклираните модели.

Удсанджи признава, че тестването и обновяването на старите батерии „е по-сложно“ от закупуването на нови.

„Но голямото предимство е, че е по-устойчиво“, изтъква той. „По-евтино е и ни позволява да създадем кръгова икономика, като по този начин гарантираме независимостта на Европа по отношение на доставките на ресурси“, добавя предприемачът.