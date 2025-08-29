Защо най-големите конкуренти Mercedes и BMW ще си сътрудничат за общ двигател

От 2027 г. Mercedes може да използва двигатели на BMW.

„Макар да звучи стряскащо, не е изненада, че два от най-големите конкуренти на европейския пазар – Mercedes и BMW, водят преговори“, коментира Петър Захариев, отговорен редактор в Automedia, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Захариев посочи, че причината е в тежката ситуация, пред която са изправени всички европейски производители: огромни инвестиции в електромобили, които не се изплащат, и регулаторен натиск, което предвещава нуждата от консолидация.

По думите на журналиста преговорите се водят за снабдяване с двулитрови четирицилиндрови бензинови двигатели с турбокомпресор за plug-in хибриди. За Mercedes днес те се произвеждат в Китай, което означава мита, по-големи разходи и по-бавно производство.

„Едно сдружение с BMW ще премахне това. Двигателите вероятно ще се произвеждат в Австрия и ще бъдат много по-лесни за доставка. Освен това предполагам, че двигателите няма да бъдат напълно еднакви“, коментира журналистът.

По думите му от подобна сделка и двете компании ще спечелят поравно, въпреки че двигателят на BMW е по-стар от този на Mercedes. Той посочи, че за сметка на това, в BMW е възможно да получат скоростна кутия като разменна монета.

„Търговските мита също са фактор. Засега всички разходи по американските мита се натрупват до 27,5%, но при намаляване на ставката до 15%, съгласно новата сделка между САЩ и ЕС, ефектът ще е положителен“, отбеляза Захариев.

Той съобщи, че има информация, че Mercedes и BMW планират общ завод за двигатели в САЩ, което ще е бонус за Тръмп, но въпреки това въпросът с митата предстои да бъде уточнен.

Журналистът предположи, че зад обединението между германските конкуренти стои по-голям процес. „През тази седмица Европейската асоциация на производителите на автомобили (АСЕА) изпрати писмо до Европейската комисия, в което настоява забраната за продажба на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035 г. да бъде отложена или отменена“, обясни той.

Захариев напомни, че предстои среща на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен с представители на бранша, в която индустрията вероятно ще настоява за удължаване на срока, при изключение за хибриди и електронни горива. „Ще се търсят варианти на тази забрана да бъде отменена, защото се вижда, че електромобилите не се продават, както очакваха автомобилните производители, а те инвестираха огромни суми в тях“, добави той.

Според него обединенията на големите се дължат на това, че те нямат ресурс да се завърнат към двигателя с вътрешно горене, защото той трябва да отговаря на нови стандарти за емисии, което означава още пари.

Захариев даде за пример Mercedes, който вече продава дела си в Nissan, която продължава да е тежко положение. Той съобщи, че за първи път от 20 години компанията е извън топ 10 по продажби в световен мащаб, продажбите ѝ спадат, а никой не иска да я подкрепи.

„В тази тежка ситуация за автомобилната индустрия никой не иска да инвестира в губещ проект, какъвто е Nissan в момента“, каза още той и смята, че провалът на сливането между Nissan и Honda само ще затрудни ситуацията.

Журналистът очаква да се намери купувач на Nissan, като се потърси нов опит за сливане.

Защо Nissan спря производството на емблематичния спортен GT-R? Реалистична ли е забраната на Европейската комисия за продажба на автомобили с ДВГ? Ще има ли консолидация между китайски и европейски брандове и неизбежна ли е китайската експанзия в Европа?

