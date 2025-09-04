General Motors намаля производството на електромобили в САЩ

General Motors Co. свива производството в една от основните си фабрики за електрически превозни средства, превръщайки се в поредния автомобилен производител, който отстъпва от електрификацията, тъй като администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп свива федералната подкрепа за зелени технологии, съобщава Ройтерс.

GM ще спре производството на два електрически SUV-а за марката Cadillac в завода си в Спринг Хил, Тенеси, през декември.

Заводът произвежда Cadillac Lyriq - един от най-продаваните електрически автомобили на GM - и Vistiq, по-голям електрически SUV.

Концернът планира значително да ограничи производството на тези превозни средства през първите пет месеца на следващата година, като временно освободи една от двете смени във фабриката. GM допълнително ще затвори заводите си за една седмица през октомври и ноември.

Автомобилният производител също така планира да отложи за неопределено време началото на втората смяна в монтажен завод близо до Канзас Сити, където е планирано да стартира производството на Chevy Bolt EV по-късно тази година.

„General Motors прави стратегически корекции в производството в съответствие с очаквания по-бавен растеж на индустрията за електрически превозни средства и търсенето от страна на клиентите, като използва гъвкавия си отпечатък върху производството на двигатели с вътрешно горене и електрически превозни средства“, изтъкват от компанията в отговор на въпрос на Ройтерс.

Законът за данъците и разходите на администрацията на Тръмп, приет през юли, отменя ключова подкрепа за покупка на електрически превозни средства. Ръководителите на автомобилните компании заявиха, че очакват труден период при продажбите на електромобили, след като федералната субсидия изтече на 30 септември.

Законодателството също така замрази глобите, които автомобилните производители отдавна плащат, ако продаваните от тях превозни средства не отговарят на федералните стандарти за горивна ефективност.

Продажбите на електрически превозни средства не успяха да отговорят на оптимистичните прогнози, които производителите на автомобили обявиха само преди няколко години, като повечето компании продължават да губят пари от тях.

След като се сблъска с производствени проблеми през последните десет години, продажбите на електрически превозни средства на GM скочиха през 2024 г. Компанията заяви, че август е бил най-силният ѝ месец при продажбата на електромобили тази година, доставяйки 21 000 превозни средства.