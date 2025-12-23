България води в ЕС по ръст на продажбите на хибриди от началото на годината

България е лидер по ръст на продажбите на нови хибридни автомобили сред страните от Европейския съюз (ЕС) през първите единадесет месеца на годината, показват данни на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA).

Регистрациите на това задвижване на българския пазар нарастват с близо 95%, достигайки пазарен дял от 4%.

Продажбите на нови коли в ЕС междувременно растат с 1,4% през първите единадесет месеца на годината в сравнение със същия период на 2024 г. Въпреки това продадените обеми продължават да изостават значително от нивата преди пандемията.

Към края на ноември изцяло електрическите автомобили представляват 16,9% от общия пазар на новорегистрирани превозни средства на блока, което е увеличение спрямо отчетените преди година 13,4%. Делът на хибридите достига 34,6%, което прави това задвижване отново най-популярното в региона. В същото време комбинираният пазарен дял на бензиновите и дизеловите автомобили спада до 36,1% спрямо 45,8% през същия период на 2024 г.

Европа

През първите единадесет месеца на годината в ЕС са регистрирани 1 662 399 нови електрически автомобила. Четирите най-големи пазара в ЕС, които заедно държат 62% от продажбите на това задвижване, отчитат ръстове. Търсенето на електромобили в Германия расте с 41,3%, това в Белгия се увеличава с 10,2%, а регистрациите в Нидерландия и Франция нарастват съответно с 8,8% и 9,1 на сто,

Данните от януари-ноември показват също, че регистрациите на нови хибриди в ЕС са се увеличили до 3 408 907 превозни средства, което се дължи на растежа на пазари като Испания (+26%), Франция (+24,2%), Германия (+8,7%) и Италия (+7,9%).

Регистрациите на плъгин хибриди в блока продължават да растат, достигайки 912 723 превозни средства за първите единадесет месеца. Основен принос имат пазари като Испания, Италия, и Германия, където продажбите се увеличават съответно със 113%, 80,6 на сто и 62,7%. В резултат на това плъгин хибридите вече представляват 9,3% от регистрациите на автомобили в ЕС в сравнение със 7,1% за миналата година.

Междувременно регистрациите на бензинови автомобили се свиват в ЕС с 18,6%, като всички основни пазари отчитат спадове. Франция отбелязва най-рязко понижение, като регистрациите там намаляват с 32,1%, следвана от Германия (-22,4%), Италия (-17,4%) и Испания (-14,6%).

Разпределение на видовете задвижване по пазарен дял в ЕС. Източник: АСЕА

С 2 665 739 регистрирани нови автомобила, пазарният дял на бензиновите автомобили спада до 27% от 33,7% за същия период на миналата година.

По подобен начин пазарът на дизелови автомобили в ЕС се свива за периода януари-ноември с 24,4%, което осигурява едва 9% пазарен дял за това задвижване от началото на годината.

България

Общите продажби на нови коли в България се увеличават от началото на годината с 12,4% до 45 212 броя спрямо 40 210 броя година по-рано.

Регистрациите на изцяло електрически коли в страната растат с 56,7% до 2184 броя срещу 1394 броя през предходната година. Търсенето на хибриди се увеличава с 94,7% до 1799 броя спрямо 924 броя година по-рано. Страната ни е лидер по растеж на този пазарен сегмент в ЕС от началото на годината.

Продажбите на плъгин хибриди в България се увеличават с 19,6% до 525 превозни средства спрямо 439 коли преди година.

При конвенционалните задвижвания регистрациите на бензинови модели нарастват с 10,9% до 36 816 превозни средства спрямо 33 184 превозни средства, продадени преди година.

Търсенето на нови дизелови коли на българския пазар се свива с 9 на сто до 3885 превозни средства спрямо 4267 броя година по-рано.

Месечни продажби на нови коли в България. Източник: АСЕА

Индустрията

Продажбите на електрически превозни средства в Европа изпреварват по темп на растеж плъгин хибридите за първи път от март насам. Нови по-евтини електрически модели, като е-C3 на Citroеn и R5 E-Tech на Renault SA, стимулират търсенето.

Дългосрочните перспективи за продажбите на електрически превозни средства в Европа обаче се променят, след като Европейската комисия (ЕК) предложи да се отмени планираната забрана за продажба на нови автомобили с двигател с вътрешно горене от 2035 г. Плановете все още трябва да преодолеят няколко препятствия, преди да бъдат финализирани новите цели за намаляване на емисиите от европейския автомобилен пазар. Няколко държави членки на ЕС вече сигнализираха, че ще настояват за по-дълбоки промени, особено по отношение на третирането на плъгин хибридите.

Редица производители, включително Volkswagen, BYD и Renault, отчитат ръст на пазарния си дял при електромобилите за сметка на Tesla, BMW и Mercedes, тъй като производителите, фокусирани върху масовия пазар разширяват предлагането си на по-евтини модели. Renault, след популярния градски автомобил R5 E-Tech, ще започне продажбите на електрическия Twingo през следващата година. Френската група ще предложи модела за цена от около 20 хил. евро.

През следващата година планираните правителствени стимули за продажбите на електрически превозни средства в Германия и Испания се очаква да окажат положително въздействие върху пазара.

Водещите автомобилни компании по продажби в Европа. Графика: Bloomberg

Очаква се потребителите да подкрепят растежа във време, когато глобалното търговско напрежение задушава износа. Миналата седмица представители на Европейската централна банка (ЕЦБ) повишиха прогнозите си за икономически растеж през следващите две години.

Въпреки че това е облекчение за автомобилната индустрия, търсенето в цяла Европа все още не се е възстановило до нивата отпреди пандемията, тъй като цените се покачват, а купувачите отлагат покупките поради скок в разходите за живот.

„Високите цени на новите автомобили, слабата икономика и множеството политически, социални и икономически кризи оказват съответното влияние“, посочва Константин М. Гал, консултант в EY.

Потребителите са готови за повече възможности за покупка в бъдеще на фона на вероятността за разхлабване на правилата на ЕС при продажбите на автомобили с двигатели с вътрешно горене след 2035 г. Някои автомобилни производители, включително VW и BMW, обмислят да въведат електромобили с удължен пробег, които са снадени с малък двигател с вътрешно горене, който да захранва основната батерия.