Руският автомобилен пазар отчита най-слабия си старт на годината от две десетилетия

Руският автомобилен пазар отбеляза най-слабия си старт на годината от две десетилетия, заяви представител на автомобилния производител „АвтоВАЗ“, подчертавайки нарастващия натиск върху потребителското търсене, въпреки че компаниите увеличават производствените си планове.

Дмитрий Костромин, директор продажби и маркетинг в „АвтоВАЗ“, заяви, че продажбите за периода януари-февруари са по-лоши от очакванията на компанията, съобщава The Moscow Times.

„Според мен това вероятно са най-слабите януари и февруари през последните 20 години на статистически анализ“, заяви Костромин по време на индустриалния форум ForAuto 2026.

Той добави, че ако пазарните изчисления се фокусират строго върху новите регистрирани превозни средства, спадът ще изглежда още по-сериозен.

По-ранни данни на аналитичната агенция Avtostat показаха, че регистрациите на леки автомобили на марката Lada са спаднали с 28,7% на годишна база през януари до 19 700 превозни средства.

Общите продажби на руския автомобилен пазар възлизат на около 80 600 превозни средства през месеца, което е с 9,5% по-малко спрямо същия период на предходната година.

Главният изпълнителен директор на „АвтоВАЗ“ Максим Соколов заяви в средата на февруари, че продажбите на Lada остават слаби през февруари, което накара компанията да намали месечната си цел за продажби с 15% до малко над 20 000 автомобила.

Костромин каза, че единственият положителен фактор досега тази година е липсата на излишни запаси в складовете, макар да призна, че ще бъде трудно за пазара да се съживи без „креативни решения“.

Той изрази надежда, че търсенето на нови автомобили ще започне да се възстановява през втората половина на 2026 г., което ще позволи на пазара да достигне нивото от миналата година.

Преди това „АвтоВАЗ“ прогнозира, че общите продажби на леки автомобили и лекотоварни превозни средства в Русия ще достигнат около 1,5 млн. броя тази година, което е със 7% повече от обемите през 2025 г., като същевременно компанията си е поставила за цел да увеличи собствените си продажби с 9% на годишна база до 370 000 превозни средства.

В края на декември „АвтоВАЗ“ намали цените на моделите Lada Aura и Lada Largus съответно с 14% и 3,8%.

В същото време цените на някои популярни модели се повишиха умерено, включително Lada Granta, Lada Iskra, Niva Legend и Niva Travel, докато цените на семейството Vesta останаха непроменени на около 1,5 млн. рубли за превозно средство.

От 1 януари „АвтоВАЗ“ се върна към петдневна работна седмица след четиридневен график и увеличи производствения си план за 2026 г. до 400 000 превозни средства, което съответства на производството през 2025 г. Производството надхвърли 525 000 коли през 2024 г.