Настроенията в германската автомобилна индустрия се влошават

Бизнес климатът в германската автомобилна индустрия се е влошил леко през март, показват данни на института Ifo, цитирани от БТА. Индексът е спаднал до -18,7 пункта спрямо -15,7 пункта през февруари, което отразява по-негативна оценка на текущата бизнес ситуация от страна на предприятията въпреки известно подобрение в очакванията за следващите месеци.

„Предприятията оценяват настоящата си бизнес ситуация значително по-лошо, отколкото през предходния месец“, заяви експертката по бранша в института Ifo Анита Вьолфъл. По думите ѝ обаче очакванията за бизнеса се подобряват.

Германските компании от сектора отчитат известно подобрение в портфейла от поръчки, макар индикаторът да остава в отрицателна зона. През март той достига -13,5 пункта, като се повишава последователно от септември 2025 година насам.

Подобна тенденция се наблюдава и при очакванията за износа, които нарастват за четвърти пореден месец и достигат 30,7 пункта през март.

Данните сочат и възможно забавяне на съкращенията на работни места в сектора. Очакванията за заетостта се подобряват до -19,8 пункта спрямо -44 пункта през февруари. Това съвпада и с първите сигнали от официалната статистика – през първото тримесечие на 2026 година са регистрирани повече нови работни места в професии, свързани с автомобилната индустрия, според Федералната агенция по заетостта.

„С това тенденцията за спад в броя на новите работни места, наблюдаван от 2022 година насам, изглежда е спряла“, посочи Вьолфъл.

Автомобилната индустрия в Германия остава ключова за редица европейски икономики, включително и за доставчици на компоненти в региона, които са силно зависими от динамиката в сектора.