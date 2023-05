Мъск: Twitter ще позволи разговори и криптирани съобщения

Във вторник главният изпълнителен директор на Twitter Inc Илон Мъск разкри подробности за редица нови функции, сред които добавяне на разговори и криптирани съобщения, които ще се появят в платформата.

През миналата година Мъск отбеляза плановете за "Twitter 2.0 The Everything App", които според него ще включват функции като криптирани директни съобщения (DM), дълги туитове и плащания.

„Скоро ще има гласов и видео чат от Вас към всеки в тази платформа, така че да можете да говорите с хора навсякъде по света, без да им давате телефонния си номер", каза Мъск в Twitter във вторник.

Функцията за обаждане в Twitter ще изравни платформата за микроблогове с приложенията за социални медии на Meta - Facebook и Instagram, които имат подобни функции.

Мъск заяви, че от сряда в Twitter ще бъде налична версия на криптирани директни съобщения, но не поясни дали обажданията ще бъдат криптирани.

А по-рано през тази седмица Twitter поясни, че ще започне процес на прочистване, като премахне и архивира акаунти, които не са били активни в продължение на няколко години.

Откакто пое Twitter през октомври, Мъск направи промени в социалната мрежа, за да генерира така необходимите приходи и да изпълни обещанието си да я превърне в убежище за свободното слово, като същевременно се бори със спама и ботовете, които влошават потребителското изживяване.

Процесът е много труден, а през миналия месец Twitter възстанови синята отметка за автентичност на профилите на някои високопоставени лица, дори на такива, които са мъртви от години.

