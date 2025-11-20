Испански съд нареди Meta да плати близо 480 млн. евро на онлайн медии

Испански съд осъди компанията майка на Facebook – Meta, да заплати 479 млн. евро (552 млн. долара) на испански дигитални медии за нелоялни конкурентни практики и нарушаване на регламента на Европейския съюз (ЕС) за защита на данните. Компанията ще обжалва решението, съобщава Ройтерс.

Търговският съд в Мадрид заяви в четвъртък, че обезщетението, което трябва да бъде изплатено на 87 онлайн медии и новинарски агенции, е свързано с използването от Meta на лични данни за поведенческа реклама във Facebook и Instagram.

Съдът заяви, че американският технологичен гигант е получил „значително конкурентно предимство“ на испанския пазар за онлайн реклама чрез незаконна обработка на потребителски данни.

Meta заяви, че не е съгласна с решението и ще подаде жалба.

„Това е неоснователно твърдение, което не се подкрепя от никакви доказателства за предполагаеми вреди и умишлено пренебрегва начина, по който функционира онлайн рекламната индустрия“, заяви говорител на Meta в изявление, изпратено до Ройтерс.

„Meta спазва всички приложими закони и е предоставила ясни възможности за избор, прозрачна информация и набор от инструменти на потребителите, с които те да контролират своето преживяване с нашите услуги“, добави говорителят.

Европейски разследвания срещу Meta

Съдът заяви, че Meta е нарушила Общия регламент за защита на данните на ЕС, като по този начин е нарушила и антитръстовото законодателство на Испания.

Жалбата, подадена от испанските медии, се фокусира върху промяната на правната основа на Meta за обработката на лични данни, когато GDPR влезе в сила през май 2018 г.

Meta премина от съгласие на потребителите към „необходимост за изпълнение на договор“, за да оправдае поведенческата реклама. По-късно регулаторните органи сметнаха тази основа за неадекватна.

През август 2023 г. Meta се върна към съгласието като правно основание. Съдията прецени, че през тези пет години Meta е спечелила най-малко 5,3 млрд. евро от реклама, и третира цялата сума като получена в нарушение на GDPR.

Подобно искане в момента се разглежда във Франция.

Решението, което подлежи на обжалване, е най-новото от поредица глоби, наложени на Meta в Европа.

Миналата година Европейската комисия наложи глоба на Meta в размер на почти 800 млн. евро за обвързване на онлайн услугата за обяви Facebook Marketplace със социалната мрежа Facebook и за налагане на нелоялни търговски условия на други доставчици на онлайн услуги за обяви.

Лявото правителство на Испания се зае и с предполагаемите нарушения на правото на неприкосновеност на личния живот от страна на Meta. Премиерът Педро Санчес заяви в сряда, че комисия на долната камара ще разследва Meta за предполагаемо използване на скрит механизъм за проследяване на онлайн активността на потребителите на Android устройства. Meta заяви, че ще сътрудничи на испанските власти по въпроса.