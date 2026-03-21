Мъск е подвел инвеститорите на Twitter преди придобиването през 2022 г., според съда

Илон Мъск е подвел инвеститорите на Twitter, очерняйки компанията през 2022 г. в опит да купи платформата на по-ниска цена от първоначалната му оферта от 44 млрд. долара, заключи жури в рамките на съдебен процес.

Съдебните заседатели във федералния съд в Сан Франциско установиха в петък, че Мъск умишлено е подвел акционерите на Twitter, когато е написал в публикация, че социалната мрежа - сега наречена X - има твърде много фалшиви акаунти и се е опитал да се откаже от сделката, съобщава Bloomberg. Журито отхвърли две от четирите обвинения за измама. Адвокатите на Мъск обещаха да обжалват.

Осемчленният състав изчисли с колко изявленията на Мъск са понижили цената на акциите на компанията за всеки търговски ден за период от около пет месеца. Размерът на обезщетенията, които той трябва да плати на индивидуалните инвеститори - които могат да възлизат на стотици милиони или дори милиарди долари - ще бъде определен на по-късна дата, когато акционерите подадат искове.

Присъдата, взета след около три дни на обсъждания, бележи рядко поражение в съда за най-богатия човек в света.

Той надделя в съдебен процес от 2023 г. по обвинения на инвеститорите на Tesla, че ги е подвел с публикация в социалните мрежи пет години по-рано, в която е заявил, че е „осигурил финансиране“ за изтеглянето от пазара на производителя на електрически автомобили. Мъск е главен изпълнителен директор на Tesla.

Марк Молъмфи, адвокат на инвеститорите, заяви след присъдата, че според него щетите ще възлязат на 2,6 млрд. долара. Но дори толкова висока сума не би намалила нетното състояние на Мъск, което в петък достигна 661,1 млрд. долара, според индекса на милиардерите на Bloomberg.

„Това дело е много по-голямо от Twitter, то достига право до сърцето на Wall Street и случващото се през последните години“, посочва Джоузеф Кочет, партньор на Молъмфи в Cotchett, Pitre & McCarthy LLP. „Това е чудесен пример за това какво не можеш да направиш на средностатистическия инвеститор“, допълва той.

Адвокатите на Мъск, от своя страна, отбелязаха, че той е спечелил други дела при обжалване.

„Смятаме днешната присъда, в която журито се произнесе както за, така и против ищците и не откри схема за измама, като препятствие по пътя“, заяви в изявление правният екип на Мъск от Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP. „И очакваме с нетърпение оправдание при обжалване“, допълват оттам.

Съдебните заседатели изслушаха около две седмици свидетелски показания на живо от Мъск и висши мениджъри на Twitter по време на събитията през бурния шестмесечен период през 2022 г., когато серийният предприемач се колебаеше дали да купи платформата. Това доведе до ожесточени съдебни спорове с борда на директорите на Twitter, целящи да го принудят да изпълни решението си за придобиване.