Експерт: Няма директна външна намеса за изборите, защото сме добри в местната дезинформация

За предстоящите парламентарни избори в България на 19 април не се наблюдава директна външна намеса, но причината е, че в страната ни има много добри начини да се произвежда домашна дезинформация. Това мнение изрази Несин Вели, главен изпълнителен директор на Identrics, в предаването „Светът е бизнес“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според него дезинформацията веднага запълва вакуума на информацията и е важно да знаем как тя използва каналите за комуникация.

По думите на главния изпълнителен директор на българската технологична компания, специализирана в обработката на данни и разработката на софтуерни решения с изкуствен интелект, намалява ролята на т. нар. линейни медии като радио, телевизия, вестници и се засилва влиянието на видеата в канали като TikTok, YouTube, Snapchat като инструменти за влияние.

За пример Несин Вели даде случай в Румъния, в който неочакван кандидат (проруският независим кандидат Калин Джорджеску – бел. ред.) постигна успех на изборите, след като негови клипове събраха милиони гледания в TikTok. Той припомни, че България също имаше своя TikTok момент на изборите през 2024 г., когато една от партиите сравнително изненадващо успя да влезе в парламента.

Вели посочи и два примера от последната седмица за „отвличане“ на новини и интерпретирането им по изопачен начин. Първият е свързан с договора между България и Украйна за подкрепа през следващите десет годни, а другият – искането на страната ни за активиране на механизма на Европейската комисия за опазване на информационната устойчивост по време на изборите.

„Пиарите на държавните институции би трябвало най-малко да очакват разпространението на фалшива информация, да имат по-стратегическо мислене относно начините, по които подобни събития могат да бъдат изопачени с различни наративи, и да преценят дали има нужда да адресират проблема предварително или само да го имат предвид, за да реагират по-бързо“, съветва мениджърът.

Той обясни, че в двата посочени примера дезинформацията веднага е била споделена на няколко официални страници на партии в България и е била подета от мрежата „Правда“ от псевдоинформационни сайтове и канали в „Телеграм“. Вели добави, че това са добре заучени начини за разпространение на фалшива информация и затова няма оправдания да не се очакват подобни тактики.

Вели подчерта, че пиарите и маркетинг специалистите разполагат с голям обем от информация и могат да направят сигурни предположения как би могъл да се развие даден наратив в посока създаване на фалшива информация. „Те би трябвало да наблегнат на симулации на различни сценарии в чатбот, за да установят кои са ъглите на атака“, препоръча той и добави, че идеята е не да произвеждат, а да разбират съдържание.

Как се използва AI за създаване на информация? Защо предстоящите парламентарни избори са в неделя в Унгария са най-важните в Европа за годината? Какво е бъдещето на независимите медии? Каква е ролята на пазарите на прогнози в информацията и дезинформацията и оказват ли те влияние върху предизборната кампания в България?

