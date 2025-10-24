Новият отчет на Intel подсказва, че компанията се завръща към успеха

Цената на акциите на Intel се повиши, след като производителят на чипове се върна към рентабилността и даде оптимистична прогноза за приходите, което предполага, че постига напредък в дългия и трудния си опит да се завърне към успеха, пише Bloomberg.

Приходите от продажби за четвъртото тримесечие ще са около 13,3 млрд. долара, обяви компанията. Въпреки че това беше малко под средната прогноза на Wall Street, някои анализатори все още включват приходите от звено, което Intel тъкмо отдели – пари, които не влизат в прогнозата на самата компания.

Перспективата подсказва, че Intel е на правилния път след една бурна година. В рамките на няколко месеца новият главен изпълнителен директор Лип-Бу Тан осигури необичайна инвестиция от американското правителство и спечели подкрепата на Nvidia и SoftBank Group.

Инвеститорите приветстваха тези сделки, изпращайки цената на акциите на Intel с 90% нагоре тази година. Компанията премина от една от най-зле представящите се във Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index към една от най-добре представящите се.

Завръщане към рентабилността и опасения

Но все още има опасения дали Intel може да произвежда продукти, които отново да привлекат клиенти. Въпреки че компанията остава най-големият производител на процесори за персонални компютри, този пазар не е толкова надежден в последните години. Intel също така също така се затруднява да се възползва от скока в разходите за изкуствен интелект, които пък до този момент облагодетелстваха особено Nvidia.

Засега възстановяването на пазара на персонални компютри помага за подобряване на резултатите на Intel.

„Настоящото търсене изпреварва предлагането – тенденция, която очакваме да се запази през 2026 г.“, коментира главният финансов директор Дейвид Зинснър. Резултатите на компанията за третото тримесечие надхвърлиха прогнозите ѝ, базирани на „основната сила на главните ни пазари“, допълва той.

Цената на акциите се повиши с около 8% по време на следборсовата търговия в четвъртък, след като по-рано приключи сесията на ниво от 38,16 долара.

Друг обещаващ знак е, че Intel се върна към рентабилност през периода, който приключи на 27 септември. Базираната в Санта Клара, Калифорния, компания отчете първата си тримесечна нетна печалба от края на 2023 г. насам.

През септември Intel отдели звеното си за програмируеми чипове Altera, а сега притежава миноритарен дял в бизнеса. Това премахна 400 до 500 млн. долара приходи от прогнозата ѝ за четвъртото тримесечие.

Прогнозите на Intel „изглеждат по-добре“ в сравнение с очакванията, ако се изключат продажбите на Altera, коментира Зинснер в интервю.

Сделките с правителството на САЩ и технологичните компании носят около 15 млрд. долара нови средства, които могат да помогнат за укрепване на баланса на Intel. Този месец производителят на чипове представи и нови продукти и производствени технологии. Тези оперативни подобрения ще трябва да влязат в сила, преди финансовото състояние на компанията да се подобри фундаментално.

През третото тримесечие приходите на технологичния гигант са се увеличили с 3% до 13,7 млрд. долара. Печалбата е била 23 цента на акция, като се изключат някои елементи. Анализаторите очакваха приходите от продажби да са 13,2 млрд. долара, а печалбата средно 1 цент на акция, сочат данни, събрани от Bloomberg.

Intel заяви, че е изплатила 4,3 млрд. долара дълг през третото тримесечие, завършвайки периода с 30,9 млрд. долара в брой и краткосрочни инвестиции. Очаква се инвестицията на Nvidia от 5 млрд. долара, обявена миналия месец, да бъде финализирана през настоящото тримесечие.

