Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Петролът поскъпва с фокус върху търговията между Индия и Русия*

Търговският съветник на Белия дом Питър Наваро отново разкритикува Индия за това, че продължава да купува руски петрол

09:19 | 22.08.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Цената на петрола леко се покачва, докато инвеститорите оценяват перспективите за руските доставки на „черно злато“ за Индия, след като представител на администрацията на САЩ засили критиките си по отношение на търговията преди очакваното увеличение на митата, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,09% до 67,73 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,13% до 63,6 долара за барел.

Търговският съветник на Белия дом Питър Наваро отново разкритикува Индия за това, че продължава да купува руски петрол, и заяви, че американските вносни мита за страната ще се удвоят, както е планирано на 27 август.

„Индия изглежда не иска да признае ролята си в кръвопролитието“, каза той. „Те нямат нужда от петрола. Това е схема за разпределение на печалбите от рафинирането.“

Американският президент Доналд Тръмп заплаши да увеличи митата върху индийския внос в САЩ до 50%, половината от които ще бъдат дължими за покупки на руски суров петрол. Все пак рафинериите в южноазиатската страна се върнаха към покупките след кратка пауза, а официален представител от Москва очаква потоците да се запазят.

По-рано тази седмица Наваро заяви, че скокът в руския внос от началото на войната в Украйна се дължи на „спекулата на индийското лоби на големите петролни компании“, а не на вътрешни нужди.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.

Последна актуализация: 09:19 | 22.08.25 г.
цена на петрола
