Европейците не се страхуват за работата си, но състоянието на икономиката ги притеснява

Анкета на ING показа, че европейците са склонни на орязване на бюджетните разходи, за да бъдат осигурени средства за отбрана

14:56 | 24.08.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Състоянието на икономиката и ръста на цените са двата основни проблема, които притесняват европейските потребители, съобщават анализаторите от инвестиционното звено на нидерландската банка ING. Те се позовават на проучване в шест европейски държави - Германия, Испания, Полша, Белгия, Румъния и Нидерландия.

Данните сочат, че 43% от анкетираните сочат, че състоянието икономиката в тяхната държава буди опасения, а следващият проблем е инфлацията (33% от анкетираните). Едва 8% се опасяват, че ще загубят работата си.

При тези негативни очаквания за икономиката е нормално да се увеличава нивото на спестявания, но реалността е, че европейците съобщават, че спестяват по-малко, а 42% пък отбелязват и че вече харчат по-малко. Анализаторите обясняват, че желанието за спестявания се неутрализира от страховете за ръст на цените - хората гледат да направят покупките, докато могат да получат повече за своите пари.

Това е видно в страните, където опасенията за инфлацията са по-високи (Германия и Испания), а в страните, където притесненията са свързани повече с икономиката (Румъния) има тенденция към намаляване на разходите и спестявания.

Европейците искат да видят от правителствата повече пари, насочени в здравеопазването и образованието - съответно 70% и 60% от анкетираните. По отношение на инфраструктурата, борбата с климатичните промени и социалната сигурност мнението е, че като цяло влаганите средства трябва да се запазят на същото ниво, или да са по-малко. Около 40% от анкетираните искат увеличаване на средствата в тези области.

Подобно е положението и по отношение на разходите за отбрана - малко над 40% смятат, че те трябва да се увеличат. Интересно е, че европейците са склонни на орязване на бюджетни разходи по други пера, за да бъдат финансирани проекти за отбрана, а не взимане на още заеми. Това е видимо в съседните на Украйна държави, участващи в проучването - Полша и Румъния, но в традиционно настроената срещу увеличаване на задълженията Германия, има съгласие, че тези разходи могат да бъдат покрити и с дълг.

Около 20% от европейците подкрепят увеличаване на данъците, за да бъдат покрити разходите за отбрана.

Повечето анкетирани приемат инвестициите в сектора "Отбрана" на фона на геополитическата обстановка.

Последна актуализация: 14:58 | 24.08.25 г.
