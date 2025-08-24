Европейците не се страхуват за работата си, но състоянието на икономиката ги притеснява

Състоянието на икономиката и ръста на цените са двата основни проблема, които притесняват европейските потребители, съобщават анализаторите от инвестиционното звено на нидерландската банка ING. Те се позовават на проучване в шест европейски държави - Германия, Испания, Полша, Белгия, Румъния и Нидерландия.

Данните сочат, че 43% от анкетираните сочат, че състоянието икономиката в тяхната държава буди опасения, а следващият проблем е инфлацията (33% от анкетираните). Едва 8% се опасяват, че ще загубят работата си.

При тези негативни очаквания за икономиката е нормално да се увеличава нивото на спестявания, но реалността е, че европейците съобщават, че спестяват по-малко, а 42% пък отбелязват и че вече харчат по-малко. Анализаторите обясняват, че желанието за спестявания се неутрализира от страховете за ръст на цените - хората гледат да направят покупките, докато могат да получат повече за своите пари.

Това е видно в страните, където опасенията за инфлацията са по-високи (Германия и Испания), а в страните, където притесненията са свързани повече с икономиката (Румъния) има тенденция към намаляване на разходите и спестявания.

Европейците искат да видят от правителствата повече пари, насочени в здравеопазването и образованието - съответно 70% и 60% от анкетираните. По отношение на инфраструктурата, борбата с климатичните промени и социалната сигурност мнението е, че като цяло влаганите средства трябва да се запазят на същото ниво, или да са по-малко. Около 40% от анкетираните искат увеличаване на средствата в тези области.

Подобно е положението и по отношение на разходите за отбрана - малко над 40% смятат, че те трябва да се увеличат. Интересно е, че европейците са склонни на орязване на бюджетни разходи по други пера, за да бъдат финансирани проекти за отбрана, а не взимане на още заеми. Това е видимо в съседните на Украйна държави, участващи в проучването - Полша и Румъния, но в традиционно настроената срещу увеличаване на задълженията Германия, има съгласие, че тези разходи могат да бъдат покрити и с дълг.

Около 20% от европейците подкрепят увеличаване на данъците, за да бъдат покрити разходите за отбрана.

Повечето анкетирани приемат инвестициите в сектора "Отбрана" на фона на геополитическата обстановка.