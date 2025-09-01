Производството в Китай неочаквано расте през август, докато на други места в Азия се свива

Производствената активност в Азия се развива на различни обороти в различните страни от региона през август, като Индонезия и Тайланд бележат силен напредък, докато активността в Южна Корея и Япония се забавя, тъй като американските мита задушават производството. Междувременно производството в Китай неочаквано се връща към растеж през август, въпреки че все още има въпроси относно силата на икономиката, съобщава Bloomberg.

Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) в общото производство на Китай на компанията RatingDog China се повишава през август до 50,5 пункта от 49,5 пункта месец по-рано. Резултатът засенчва прогнозата на анкетирани от Bloomberg анализатори за ниво от 49,8 пункта.

В Индонезия производството и новите поръчки се увеличават през август за първи път от пет месеца насам, докато производството в Тайланд напредва с най-бързите си темпове за последните 13 месеца, показват данни на S&P Global.

Общата активност в Южна Корея, Япония и Тайван обаче остава под границата от 50 пункта, която разделя разширяването и свиването.

Азиатските производители са силно засегнати от американските мита, като август бележи началото на така наречените „реципрочни“ налози на президента на САЩ Доналд Тръмп. Като цяло износът се понижава през последните месеци след скока от началото на годината, когато компаниите засилиха преноса на стоки, за да изпреварят първите нови търговски бариери.

Въздействието на по-високите мита на САЩ варира в различните региони: в Япония новите поръчки за износ се свиват с най-бързите си темпове от март 2024 г. насам, като основните засегнати потоци са тези към Европа, Китай и САЩ. В Южна Корея спадът е най-големият от април насам. Дори в Тайланд скокът в новите поръчки е воден от вътрешното търсене, тъй като новите поръчки за износ намаляват за първи път от април.

Междувременно показателят за Индонезия се засилва, тъй като общата активност се разширява за първи път от март, което позволява на фирмите да повишат цените с най-бързия темп от около година. Новите поръчки за износ отчитат най-големия си ръст от септември 2023 г. насам, като компаниите остават оптимисти за годината.

Индексът PMI за Виетнам и Малайзия ще бъде публикуван по-късно тази седмицата и ще предостави по-пълна картина на активността в региона.