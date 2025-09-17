България е на 37-о място сред най-иновативните страни в света

България е на 37-о място сред 139 икономики в Световния индекс за иновации за 2025 г., който подрежда най-иновативните страни в света. Страната ни се изкачва с едно място спрямо предходното издание, когато заемаше 38-а позиция.

България е най-иновативната страна на Балканите, като изпреварва всички държави в региона. Хърватия заема 40-о място, а Гърция и Турция са съответно на 42-о и 43-о място. Румъния заема едва 49-а позиция, а Сърбия е на 54-о място в индекса.

Страната ни заема най-предно място - 22-ро, по показателя инфраструктура, където влизат достъп и използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и електронни услуги на правителството, обща инфраструктура и екологична устойчивост. Тя се представя добре и по показателите за създаване на знания и технологии (патенти и полезни модели, разходи за софтуер, високотехнологично производство) и за създаване на творческо съдържание (търговски марки, индустриални дизайни, създаване на приложения за мобилни телефони, медиен и развлеканелен пазар). По тези два показателя България е класирана на съответно 28-о и 32-ро място в света.

На обратния полюс, страната ни е едва на 81-во място по показател "Институции", който включва правителствена ефективност, качество на регулациите, върховенство на закона, политическа стабилност за правене на бизнес.

В общата ежегодна класация на ООН Китай влиза в топ десет за първи път, като измества от него Германия, най-голямата икономика в Европа, в момент, когато компании в Пекин инвестират усилено в научно-развойна дейност, отбелязва Ройтерс.

Швейцария остава на първо място в класацията, като заема водещата позиция неизменно от 2011 г. насам. Тя е следвана от Швеция и САЩ, а Китай е на десето място в класацията, съставена въз основа на 78 показателя.

Китай е напът да се превърне в страната с най-големи разходи за научно-развойна дейност, тъй като бързо запълва недостига на финансиране в частния сектор, показва индексът.

В същото време перспективите за иновациите в света са помрачени от намаляващите инвестиции, сочи допитването.

Очаква се ръстът на научно-развойната дейност да се забави до 2,3% тази година спрямо 2,9% миналата година, което е най-ниското ниво от 2010 г. насам след финансовата криза.

Китай е допринесъл за около една четвърт от международните молби за патенти през 2024 г., като остава техният най-голям източник, а САЩ, Япония и Германия, които заедно формират 40% от общите молби, отчитат леки спадове.

Собствеността на патенти се смята за важен признак за силата на икономиката на дадена страна и на ноу-хау-то ѝ в промишлеността.

В дългосрочен план Германия не трябва да се притеснява от отстъплението си до 11-о място, казва съавторът на индекса Саша Вунш-Винсент и допълва, че новата класация не отразява въздействието на митата, наложени от администрацията на Доналд Тръмп в САЩ.

„Предизвикателството пред Германия е как..., наред със силния си десетилетен статут като наистина мощен двигател на иновациите в промишлеността, да се превърне в двигател на цифровите иновации“, отбелязва генералният директор на Световната организация по интелектуална собственост (WIPO) Дарън Тан.

В топ десет на най-иновативните страни в света попадат още Южна Корея, Сингапур, Великобритания, Финландия, Нидерландия и Дания.