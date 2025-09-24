IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Българската индустрия заема 22% от БВП за 2024 г., добавената ѝ стойност достига 23,3 млрд. евро

Акцент на 79-тия Международен технически панаир – Пловдив са сектори в основата на „зелената“ и цифровата трансформация, посочи зам.-министър Дончо Барбалов

20:00 | 24.09.25 г.
Снимка: Министерство на икономиката и индустрията
Българската индустрия има изключително важна роля за икономиката на страната – през 2024 г. приносът ѝ към брутния вътрешен продукт (БВП) е 22,5%, което я прави сред основните фактори за икономическо развитие и повишаване на благосъстоянието на националната икономика. Това заяви зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов по време на откриването на 79-тия Международен технически панаир – Пловдив, цитиран от пресцентъра на икономическото министерство.

Барбалов съобщи, че през тази година Панаирът се посвещава на сектори, които са двигател на съвременния икономически растеж и са в основата на „зелената“ и цифровата трансформация. По думите му фокусът е върху информационните и дигиталните технологии, електрониката, енергетиката, строителството, електромобилността, машиностроенето, както и индустрии, свързани с развитието на „зелената“ икономика в съответствие с приоритетите на Европейския съюз.

„Това са областите, които ще определят конкурентоспособността на икономиките през идните десетилетия. Именно те носят огромен потенциал за създаване на висока добавена стойност, качествени работни места, иновации и устойчив износ“, заяви зам.-министърът.

Той съобщи, че въпреки геополитическите и икономическите предизвикателства, през  миналата година добавената стойност, генерирана от индустрията, достига 23,3 млрд. евро. „На фона на множество европейски страни, българската индустрия остава стабилна и с потенциал за високотехнологично развитие“, посочи Барбалов.

Той изтъкна, че предвид съвременните предизвикателства икономическото министерство  поставя за първи път в съвременната история на страната индустрията като национален приоритетен сектор.

Барбалов припомни, че през тази година започна разработването на Национална индустриална стратегия с хоризонт на действие до 2030 г. „Тя ще има за цел да подобри работата в три приоритетни области – подобряване на нормативната среда, ускоряване на двойния преход – зелен и цифров и изграждане на съвременна индустриална инфраструктура“, уточни зам.-икономическият министър. 

Международен технически панаир – Пловдив Дончо Барбалов икономиката на България
