ЕС има план за справяне със заплахите в лицето на САЩ и Китай, но трябва да побърза

Европейският съюз (ЕС) се стреми да спаси индустрии, застрашени от американски и китайски конкуренти, които подкопават отбранителните и икономически системи, поддържащи континента в продължение на 70 години, пише Bloomberg.

Но поредицата от скорошни европейски контрамерки – от налагането на протекционистки търговски решения до агресивни тактики за икономическа сигурност – може да се окаже недостатъчна и закъсняла, ако ЕС не промени посоката.

Високопоставен служител на ЕС предупреди, че блокът все още не е осъзнал пълния мащаб на проблема и че нещата сякаш се влошават. ЕС е възприел поетапен подход към защитата на индустриите и се е концентрирал предимно върху решаването на минали проблеми, вместо върху изготвянето на далновидна стратегия.

Европа се нуждае от план, за да избегне „задавяне“, коментира Мария Демерцис, която ръководи Центъра за икономика, стратегия и финанси в брюкселския мозъчен тръст Conference Board.

„Трябва да прилагаме индустриални политики и да не се извиняваме за това“, изтъква тя. „Трябва да спрем да се тревожим за защитата на многостранна система, която не е в състояние да се справи с нелоялните практики и да предотврати принудата“.

Лидерите на ЕС, които ще се срещнат в Брюксел следващата седмица, ще обсъдят въпроса, търсейки начини за намаляване на „стратегическите зависимости“ на блока, като същевременно укрепят неговата „технологична и индустриална база в областта на отбраната“.

Въпреки че концепцията за европейска автономия не е нова, тя придоби ново значение, след като Русия нахлу в Украйна през 2022 г., а впоследствие президентът на САЩ Доналд Тръмп започна да оттегля военната подкрепа за Европа. Многостранната търговска система – основен принцип на ЕС – тъне в хаос на фона на търговските войни на Тръмп и все по-настъпателния икономически национализъм на Китай.

В отговор Европейската комисия (ЕК) обмисля да принуди китайските фирми да предават технологии на европейски компании, ако искат да работят на местно ниво. ЕС също така обсъжда предоставянето на преференциално третиране на местни фирми, участващи в търгове за обществени поръчки на стойност около 2,5 трлн. евро годишно.

До края на годината ЕК ще публикува доктрина за икономическа сигурност, илюстрираща как и кога блокът може да използва своите търговски защитни мерки.

ЕС също така е разговарял със съюзниците от Г-7 за обединяване на ресурси и координиране на усилията за отслабване на Китай по отношение на доставките на стратегически важни минерали и редкоземни елементи.

Но резултатите от подобни усилия ще се материализират след години. А Европа няма много време.

ЕС отдавна се опитва да изработи съгласувана индустриална стратегия, която да защитава единния му пазар и да го направи по-конкурентоспособен.

„Болезнено ни напомниха, че бездействието заплашва не само нашата конкурентоспособност, но и самия ни суверенитет“, заяви миналия месец бившият гуверньор на Европейската централна банка (ЕЦБ) Марио Драги.

Гражданите и компаниите „виждат, че не успяваме да се справим със скоростта на промяната на други места“, добавя той. „Те са готови да действат, но се страхуват, че правителствата не са осъзнали сериозността на ситуацията“.

Последиците от бездействието станаха особено притеснителни, тъй като най-големите икономики в света се затварят в себе си, фокусирайки се повече върху собствените си интереси. ЕС установи, че инструментите, създадени за защита в рамките на ред, основан на правила, не работят, когато всички останали игнорират тези правила.

Блокът нямаше друг избор, освен да приеме неравномерно търговско споразумение с Тръмп и да запълни празнината, оставена от оттеглянето на подкрепата на САЩ за Украйна.

Междувременно Китай се развива бързо в сектори като електрически превозни средства и зелени технологии, като едновременно с това се интегрира във веригите на доставки на Европа. Пекин също така засили ограниченията върху износа на важни суровини и материали и постави строги изисквания към компаниите, извършващи бизнес в страната.

Засега ЕС не може да направи много по отношение на действията на Китай — европейските компании се нуждаят от достъп до китайския пазар и неговите суровини за производство на стоки.

Въпреки че ЕС може да посочи бързи и значителни успехи в изграждането на своята икономическа защита, той все пак трябва да стане по-смел, по-агресивен и по-малко склонен към риск в подхода си към други индустрии.

Френският президент Еманюел Макрон описа необходимостта от установяване на европейска автономия в реч в Сорбоната миналата година, както и опасностите от това да не се действа достатъчно бързо.

„Европа е смъртна, тя може да умре и това зависи изцяло от нашите избори“, предупреди той. „Но тези избори трябва да бъдат направени сега“.