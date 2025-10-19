Еврото повиши инфлацията в Хърватия, но ефектът е много слаб

Въвеждането на еврото в България ще се отрази на инфлацията, прогнозира управителят на Хърватската национална банка Борис Вуйчич в интервю за БТА. Той припомни, че това се е случило в Хърватия, но ефектът е бил много слаб -според различни оценки с между 0,2 и 0,4 процентни пункта.

"Това не е силен ефект и той е изцяло в сектора на услугите, когато се закръгляват цените, а не при стоките", допълва още Вуйчич.

Той обаче отбеляза, че смяната на валутата съвпада с цялостен период на по-висока инфлация. "Ние приехме еврото на 1 януари 2023 г., а пикът на инфлацията бе през ноември 2022 година. Откакто приехме еврото обаче, инфлационният темп непрекъсното се понижава", каза Вуйчич.

Хърватската икономикат расте между три до четири пъти по-бързо от този на еврозоната. Заплатите нарастват над три пъти по-бързо, отколкото в еврозоната, създаването на работни места е над три пъти по-бързо спрямо еврозоната.

Всичко това създаде инфлационния темп, които се наблюдава при нас в момента, посочи още гуверньорът.

За Хърватия преходът от национална валута към евро в голяма степен е гладък благодарение най-вече на добрата подготовка, отбелязва още БТА. В очакване на новата валута Хърватската национална банка раздава 900 000 стартови пакета с евромонети, банките успяват да заредят в евро две трети от банкоматите още от 1 януари 2023 г., веднага към евро преминават и плащанията с банкови карти.

Именно подготовката е основното предизвикателство, подчертава централният банкер.

Той коментира още и дигиталното евро, посочвайки, че възприемането му ще зависи от това, доколко то е привлекателно и лесно за използване от гражданите.

Дигиталното евро ще се основава на няколко отделни стълба. Ролята на централните банки ще бъде да насърчават използването му и да включат към него местните доставчици на платежни услуги. Ролята на търговските банки ще бъде на предната линия, т.е. те ще са тези, които ще откриват сметки. Клиентите ще свързват сметките си с електронни портфейли с дигитално евро, така че всички те ще бъдат включени в системата чрез местните търговски банки.

Търговските банки, както и при традиционната платежна система, ще работят непосредствено с клиентите – от привличането им до разглеждане на жалбите. А на заден план ще бъдат ЕЦБ и обединение от централни банки в еврозоната, които ще осигуряват базовите функции, необходими за функционирането на дигиталното евро, поясни централният банкер.