Високите цени на какаото превръщат Хелоуин в тест за производителите на лакомства

Тази година Хелоуин ще се превърне в тест за шоколадовата индустрия, тъй като високите цени на какаото заплашват да ускорят преминаването на потребителите към по-евтини и модерни лакомства, пише Bloomberg.

За производителите на бонбони Хелоуин остава ключов празник. Миналата година той е допринесъл за почти 18% от годишните продажби на бонбони в САЩ, като се нарежда на второ място след Коледа. Но производителите на шоколадови изделия прехвърлят по-високите разходи върху потребителите, което открива възможност за конкурентите им - които вече наблюдават миграцията към лакомства без шоколад - да спечелят по-голям дял от пазара.

В момента шоколадовата индустрия се борси с високи цени на фона на несигурна перспектива около доставките на какао. Въпреки че фючърсите на какаото в Ню Йорк са поевтинели с около 50% от рекордното ниво, достигнато през декември, те все още остават на историческо високо ниво. Шоколадовите компании се надяват носталгията по време на Хелоуин да компенсира по-широкото отдръпване от техните продукти.

„Шоколадът е шоколад,“ казва Дейвид Бранч, мениджър на сектора в Wells Fargo Agri-Food Institute. „Виждаме по-малко продажби извън празници и повече продажби по време на празници. Хората не го купуват постоянно, но когато искат, го искат наистина“, посочва той.

Проблемът е, че те искат шоколад по-рядко. Обемът на продажбите на шоколадови бонбони е спаднал с 6% в 12-те седмици до 5 октомври, докато средната цена на килограм е скочила с почти 14%, според данни на изследователската фирма Circana. Междувременно обемът на продажбите на бонбони без шоколад с Хелоуин тематика е нараснал с 8,3% за същия период.

„Имам усещането, че се води седмична надпревара между шоколадовите и не-шоколадовите бонбони“, коментира Сали Лайънс Уайът, главен съветник на Circana за потребителски стоки и услуги за хранене. Тя отбелязва, че потребителите все още се обръщат към шоколада въпреки увеличението на цените, но не е ясно кои компании ще се сдобият с по-голям дял от продажбите в момента.

Повече от половината купувачи посочват, че ще предпочетат да похарчат парите си за желирани бонбони за Хелоуин, показват данните на NielsenIQ.

Компанията Sugarfina, която произвежда основно желирани бонбони, се сблъсква с изчерпани наличности по-бързо от миналата година, според главния изпълнителен директор Скот Лапорта. Печалбата от желирани бонбони се е увеличила спрямо тази от шоколадови изделия, тъй като цените на какаото са нараснали, добавя той.

Haribo, най-известна със своите желирани мечета, също отчита по-голямо търсене тази година, казва Хана Кърли от компанията. „По-високите цени на шоколада играят роля, но желираните бонбони предлагат и сезонна креативност, която шоколадът не винаги може да осигури,“ добавя тя.

Шоколадовите компании отвръщат с повече промоции и сезонни предложения. Те също предприемат мерки за задържане на цените надолу, като използват ядки и кремове, за да намалят разходите за какао.

Някои от най-големите компании разширяват своите портфолиа. В Mondelez International, собственик на марките Cadbury и Toblerone, желираните бонбони са приоритет на американския пазар, посочва Шантал Бътлър, президент на сегмента за сладкарски изделия в САЩ. „Ограничени по време на сезона предложения като Sour Patch Kids и бисквитите Oreo с Хелоуин тематика значително допринасят за търсенето, което наблюдаваме по това време на годината“, добави тя.

„Все пак пазарът в САЩ се движи по-бавно от това, което сме виждали от доста време насам,“ казва главният изпълнителен директор на Mondelez Дирк ван де Пут. В отговор компанията е пуснала по-достъпни продукти, след като промоционалната ѝ стратегия по-рано тази година не е дала желания обем на продажбите.

На този фон от Hershey предлагат нови Хелоуин вкусове и опаковки в гамата си от желирани бонбои, пусната миналата година в партньорство с Шакил О’Нийл. Продажбите на тези лакомства се добавят към продажбите на шоколадови изделия, като малко потребители изрично избират едното пред другото, според говорител на Hershey.

Guittard Chocolate, калифорнийска шоколадова компания, очаква търсенето за Хелоуин да е в съответствие с предишни години, въпреки че индустрията се затруднява с доставките на какао, закупено по-рано тази година на значително по-високи цени. „Някои производители пускат нови продукти, за да облекчат донякъде натиска, но потребителите обичат и постоянството при любимите си продукти - дори при по-високи разходи“, посочват от компанията.