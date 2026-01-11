Митата на Тръмп не повишиха инфлацията, но изглежда вредят на икономиката

През 2025 година САЩ наложиха най-високите мита за внос на стоки от десетилетия и въпреки опасенията това не доведе до рязък скок на инфлацията, пише The Wall Street Journal. Според изданието това е очаквано и потвърдено от два анализа на митническата политика от 1886 година до 2017 година, когато са правени последите по-значителни промени.

Проучванията показват, че митата повишават инфлацията, но незначително. Лошата новина е, че заключенията и в двата анализа показват, че увеличените мита засягат негативно икономиката, което именно е причината да има само ограничен ръст на инфлацията.

Несбъднати прогнози

Когато новата администрация в Белия дом въведе увеличените мита през миналата пролет, много икономисти предупреждаваха, че това ще доведе до съществен ръст на инфлацията, силен долар и забавяне на икономическия растеж.

През април цените действително се повишиха над нивото от 2%, към което се стреми Федералният резерв, но всичко приключи до там. Според анализи новите мита трябва да водят до поскъпване на вносните стоки. Причината за ограничения ръст, който се наблюдава сега, обаче са множеството вратички и изключения - към септември средната ставка на митата при вноса на стоки в САЩ е 14,1%, а не 27,4%, както сочат правителствените разчети.

Безработицата също се повиши леко от пролетта насам, но като цяло икономиката не реагира толкова негативно, каквито бяха предупрежденията. В същото време прогнозите на американския президент Доналд Тръмп за ренесанс на индустрията също не се сбъднаха.

Историческата справка на икономистите от звеното на Фед в Сан Франциско показва, че увеличаването на митата с 1 пр.п. всъщност намалява инфлацията с 0,6 пункта. То обаче води до ръст на безработицата, създавайки несигурност в бизнес средата, което всъщност обяснява защо се стига до ръста на цените. Увеличението е слабо, защото се постига и известен баланс - поскъпването на вносните стоки и свиването на вноса се покриват от забавянето на производствената активност.

Ситуацията в САЩ в края на 2025 г.

До въвеждането на митата сигналите сочеха за здравословен ръст на американската икономика, пише WSJ. Според икономисти, цитирани от изданието, сега тенденцията не е такава. Наемането на нови работници намалява, което позволи на Федералния резерв на три пъти да намали лихвата през втората половина на 2025 година. През декември индикаторът, следящ активността в индустрията, се забавя до 14-месечно дъно.

Съвпаденията все още не означават, че историята ще се повтори, посочват още икономистите. За последно САЩ са имали толкова високи мита през 30-те години на миналия век, които се сочат за едни от най-добрите за американската икономика с работещи фабрики навсякъде. Днес обаче времената са други, пише в заключение WSJ.