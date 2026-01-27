Инвестициите на германските компании в Китай са достигнали 4-годишен връх през 2025 г.

Инвестициите на германските компании в Китай са достигнали четиригодишен връх през 2025 г., сочат данни, събрани от Ройтерс. Те показват как търговската война на президента на САЩ Доналд Тръмп кара промишлените сектори и правителствата да засилват бизнес отношенията си другаде, отбелязва агенцията.

Данните на Германския икономически институт IW, които не са съобщавани до момента, показват, че инвестициите в Китай са нараснали до над 7 млрд. евро между януари и ноември миналата година. Това е увеличение с 55,5% спрямо 4,5 млрд. евро през 2024 г. и 2023 г.

Данните за инвестициите показват как агресивните търговски политики на Тръмп през първата му година на поста, включително обхватните мита върху вноса от ЕС, са накарали компаниите в най-голямата икономика в Европа да пренасочат вниманието си към Китай като алтернатива.

Британското правителство заминава за Китай с делегация, която се надява да сключи още бизнес споразумения – от автомобили до лекарствени продукти. ЕС се доближава до сделка с Южна Америка (и обяви търговско споразумение с Индия във вторник – бел. ред.), а Канада се стреми да разшири търговските си споразумения с Китай и Индия.

В същото време Берлин се стреми да балнсира затягането на позицията си към Пекин заради търговията и сигурността, като едновременно с това се опитва да избегне вреди за основните отношения с най-големия си търговски партньор.

„Германските компании продължават да разширяват дейностите си в Китай и то с ускорен темп“, коментира Юрген Матес, ръководител на отдела за международна икономическа политика в IW institute, пред Ройтерс, като посочва тенденцията за засилване на местните вериги за доставки.

Ройтерс съобщи миналата седмица, че германските компании са намалили почти наполовина инвестициите си в САЩ през първата година от втория мандат на Доналд Тръмп.

Опасения от „геополитически конфликти“

Преходът е движен и от притеснения „за геополитически конфликти“, които карат компаниите да разширят бизнеса си в Китай, за да могат да оперират по-независимо в случай на сериозни нарушения на търговията“, отбелязва Матес.

„Много компании казват: ако произвеждам само в Китай за Китай, намалявам риска си да бъда засегнат от възможни мита и ограничения на износа“, добавя той.

Германските компании – от BASF и Volkswagen до Infineon и Mercedes-Benz, остават силно зависими от китайския пазар, където се продават повечето коли и химикали в света.

Германският производител на вентилатори и двигатели ebm-papst съобщи, че миналата година е инвестирал 30 млн. евро в разширяването на китайските си дейности, съставляващи над една пета от общите инвестиции, за да произвежда повече там, където се намират клиентите му.

„Този модел доказа, че е важна котва на стабилността, особено във времена на мита и геополитическо напрежение“, съобщи компанията в изявление и добави, че планира също да разшири американския си бизнес тази година.

Общите данни за инвестициите през 2025 г. надминаха и средното равнище от 6 млрд. евро за периода от 2010 до 2014 г., сочи докладът на ​IW report, който се основава на данни от Бундесбанк.

Миналата година Китай си върна позицията на водещ търговски партньор на Германия, след като беше изместен от САЩ през 2024 г., благодарение на нарастващия внос от втората по големина икономика в света.