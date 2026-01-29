КНСБ: Месечната издръжка за семейство с дете е 1438 евро в края на 2025 г.

Необходимият нетен месечен доход за издръжка на един работещ е 799 евро. За тричленно семейство (двама възрастни и едно дете до 14 г.) са необходими 1438 евро за издръжка. Това сочат данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за четвъртото тримесечие на 2025 година, които бяха представени днес, предава БТА.

Необходимият доход за издръжка нараства с 1% на тримесечна база и с 6% на годишна база, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Към ноември 2025 г. се наблюдава намаление на дела на хората, които са с доход под заплатата за издръжка, каза заместник-директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучения (ИССИО) Виолета Иванова. Повече от половината от работещи се осигуряват на по-нисък доход от заплатата за издръжка (57,5%), посочи тя.

Наетите, осигурени до минималната работна заплата на пълно работно време, са 256 хиляди или 46% от общо осигуряващите се до минималната работна заплата (554 хиляди души). Тази група работещи представлява 11,8% от всички наети на пълно работно време или един на всеки осем души.

Ръстът на цените на храните в България остава сред най-високите в Европейския съюз (ЕС), докато в същото време страната ни е с най-ниското ниво на заплащане, отбелязаха още от КНСБ. От синдиката настояват за ръст на заплатите с минимум 10% в частния сектор, като се смята, че това ще компенсира увеличението на заплатата за издръжка за последната година. Това ще позволи и да се повиши покупателната способност на работещите, уточниха също от синдиката. За бързо приемане на редовен бюджет за 2026 г., в който да се гарантира 10% ръст на разходите за персонал, апелираха също от синдиката.

От КНСБ отново напомниха за искането си за дефиниция и методология за измерване на заплатата за издръжка, както и за приближаването на размера на минималната работна заплата към заплатата за издръжка.

Необходимият доход за храна и обществено хранене е 321 евро за един работещ човек.

На тримесечна база цените на храните са нараснали с 1,3%. Значително нарастване има при производството на хранителни продукти – близо 20%, каза Иванова.

Групата на нехранителните стоки и услуги през последното тримесечие бележи ръст от 0,7%. Наемите за жилища регистрират двуцифрен ръст на годишна база от 12,1%, сочат още данните на КНСБ. Ръст има и в секторите здравеопазване, образование и свободно време, както и при електроенергията и топлоенергията за жилищни нужди.