Доналд Тръмп заплаши с мита държави, които продават петрол на Куба

Американският президент Доналд Тръмп заплаши с мита държавите, които продават петрол за Куба, пише Ройтерс. Той не даде повече подробности нито за страните, които са заплашени от санкцията, нито за размера на митата.

Според публикация във Financial Times в Куба има резерви от петрол само за 15 дни.

Властите на острова съобщиха в отговор, че мярката ще блокира производството на електроенергия, водоснабдяването, предоставяне на здравни услуги, както и работата в селското стопанство, което е сред основните икономически сектори на Куба. Страната вече е сериозно разтърсена от икономическа криза.

Основен източник на петрола за Куба беше Венецуела, но след операцията на САЩ в страната, доставките спряха. Ройтерс съобщи, че и другият доставчик - Мексико, обмисля дали да продължава на фона на заплахите на САЩ.

CNN обръща внимание, че кубински военни са защитавали Каракас по време на операцията на САЩ за ареста на президента Николас Мадуро. Имаше съобщения за загинали 32-ма военни от Куба при атаката. Делът на Венецуела във вноса на петрол в Куба е около една трета. Сега на острова има режим на тока заради недостига на горива.

В изслушване пред Сената в сряда държавният секретар Марко Рубио, чиито родители са кубинци и противници на режима на Фидел Кастро, заяви, че се надява да има промяна на властта и падането на комунистическото правителство. Той отрече, че САЩ планират подобна операция, но се надява да има промяна.

Според Politico в Белия дом се обсъжда въвеждането на морска блокада за Куба, което отново напомня Карибската криза през 60-те години на миналия век. Тогава СССР изпрати свои сили за защита на страната, след като САЩ въведе блокада, намирайки съветски ядрени ракети на острова. Това е отговорът на Москва на разполагането на американски ядрени ракети в Измир няколко години по-рано.

Преди дни Москва потвърди, че отново ще защити своите съюзници в Куба при нова американска офанзива.

Американският президент очаква Хавана да "сключи сделка" с Вашингтон, но не става ясно за какво, пише още CNN..

През втория си мандат Тръмп често заплашва с мита в опит да накара другите държави да приемат негови искания. Само преди десетина дни той заплаши с мита европейските страни, които се противопоставят на исканията му да придобие Гренландия, като тогава не изключваше и военна операция за това.

В своята социална мрежа Truth Social преди часове той съобщи, че подготвя въвеждането на 50% мита върху продажбите на канадски самолети в САЩ. Причината е отказът на Канада да сертифицира самолетите Gulfstream, които американският президент определя като най-технологично напредналите.

САЩ ще отменят и издадените вече сертификати за модели на канадските Bombardier Global Express, а ако това не помогне, в сила ще влязат митата. Преди дни Тръмп съобщи, че ще въведе 100% мита върху вноса на канадски стоки, ако Отава сключи споразумение за стратегическо партньорство с Китай.