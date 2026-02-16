БНБ: Изтеглени са 84,5% от левовете

Към 16 февруари извън касите на Българската народна банка (БНБ) остават 4,8 млрд. лева в банкноти и монети, което представлява изтеглени 84,5 процента от левовете, които са били в обращение в началото на 2025 г., съобщава институцията на сайта си.

Процесът на изтегляне на банкноти и монети в левове и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и твърдените оперативни планове.

Към същата дата в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 7,2 млрд. евро, осигуряващи нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението.

От 1 февруари 2026 г. еврото е единствено законно платежно средство в Република България, припомня БНБ.

Към 6 февруари 2026 г. пуснатите евробанкноти и евромонети в обращение у нас бяха на обща стойност над 6,7 млрд. евро, а изтеглените левове бяха 81 на сто спрямо началото на 2025 година.

Гражданите могат да обменят левовете в търговските банки и клоновете на "Български пощи" до края на 2026 година, като до средата на годината услугата ще се извършва без такси. Обмяната на левове в БНБ ще се извършва без такси безсрочно.