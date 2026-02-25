Тръмп се похвали с икономиката в най-дългата реч за "Състоянието на съюза" в историята

Американският президент Доналд Тръмп се похвали в обръщението си за „Състоянието на Съюза“, че е предизвикал бум на работните места и производството в страната, като същевременно налага нов световен ред в чужбина – с надеждата, че представянето на дълъг списък с постижения може да противодейства на спада на рейтинга му, предаде Associated Press.

Речта му продължи повече от час и 48 минути и постави рекорд за най-продължително обръщение за „Състоянието на Съюза“ в историята.

Основната цел на Тръмп беше да убеди все по-предпазливите американци, че икономиката е по-силна, отколкото мнозина от тях вярват, и че те трябва отново да подкрепят републиканците на междинните избори през ноември, предава БТА.

На моменти той се опита и да се възползва от патриотичните чувства на политиците от двете партии, като представи редица изненадващи гости, сред които бяха американски военни, бивш политически затворник, освободен след свалянето от власт венецуелския президент Николас Мадуро, и златните медалисти от мъжкия отбор по хокей на САЩ.

„Нашата страна отново печели. Всъщност печелим толкова много, че наистина не знаем какво да правим. Хората ме молят: „Моля ви, моля ви, моля ви, господин президент, печелим прекалено много. Не можем да го понесем повече“, пошегува се Тръмп, преди да представи отбора по хокей. „Не бяхме свикнали да печелим в нашата страна, докато не дойдохте вие“, похвали той хокеистите.

Хокейният отбор, облечен с пуловери с надпис „САЩ“ с големи букви, бе бурно аплодиран от законодателите и от двете партии. Тръмп се обърна към страната на залата, където седяха демократите, и се пошегува: „За първи път ги виждам да стават на крака“.

Тръмп защити своите репресивни мерки срещу имиграцията, както и усилията си да запази широкообхватните си мита, които Върховният съд неотдавна отмени. Демократите аплодираха, когато той спомена, че Върховният съд е отменил политиката му.

Президентът обеща да продължи напред, като използва „алтернативни закони“ за налагане на мита върху вноса и каза на законодателите, че „не е необходимо Конгресът да предприема действия“. Той също така направи смела прогноза, като предположи, че някой ден митата ще „заменят в значителна степен“ настоящата система за данък върху доходите. „Те спасяват страната ни“, заяви Тръмп относно митата и добави, че те „защитават мира“.

Демократите подкрепиха Тръмп, когато той обеща да се бори с участието в борсовата търговия на законодателите, които имат вътрешна информация за състоянието на пазарите, което накара Тръмп да възкликне: „Много съм впечатлен!“. Не всички демократи обаче аплодираха. Представителят Марк Такано от Калифорния, извика: „Ти първо!“. „Ти си най-корумпираният президент!“, подвикна пък демократката Рашида Тлаиб.

„Трябва да се срамувате от себе си“, заяви Тръмп, след като прекъсванията продължиха. „Тези хора са луди“, каза той, сочейки демократите и добави: „Демократите разрушават страната ни“.

Демократът Ал Грийн от Тексас бе изведен от залата, след като вдигна бял плакат с надпис: „Чернокожите не са маймуни“.

Това бе препратка към видеоклип, публикуван по-рано този месец от Тръмп в социалните медии, в който бившият президент Барак Обама и бившата първа дама Мишел Обама са изобразени като маймуни. В крайна сметка Белият дом премахна видеоклипа, а Тръмп заяви, че той е бил публикуван от член на неговия екип.

Малко преди началото на речта на Тръмп демократите в Сената блокираха законопроект за възстановяване на финансирането на Министерството на вътрешната сигурност, настоявайки за нови ограничения върху прилагането на имиграционните закони, на което републиканците се противопоставиха.

В отговор Тръмп прикани законодателите от двете партии да „защитават американските граждани, а не нелегалните имигранти“ и подкрепи предложенията за ограничаване на гласуването по пощата и затягане на правилата за идентификация на гласоподавателите. След това той посвети голяма част от речта си на предупреждения за опасностите, свързани с имигрантите и връчи орден „Пурпурно сърце“ на Андрю Улф – военнослужещ от Националната гвардия, който беше прострелян по време на мисия за борба срещу нелегални мигранти и престъпността във Вашингтон.

Речта на Тръмп бе произнесена в момент, в който два американски самолетоносача бяха изпратени в Близкия изток на фона на напрежението с Иран. „Моето предпочитание е да реша този проблем чрез дипломация“, каза той.

„Но едно е сигурно - никога няма да позволя на най-големия спонсор на тероризма в света, а те са именно това, да притежава ядрено оръжие“, добави Тръмп.

Президентът припомни и американските въздушни удари от миналото лято, които по думите му са унищожили ядрените способности на Техеран, и похвали операцията, която свали Мадуро от власт във Венецуела, както и посредничеството на неговата администрация за постигане на прекратяване на огъня във войната между Израел и „Хамас“ в Газа.