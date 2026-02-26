ЕБВР леко повиши прогнозата си за българската икономика за 2026 г.

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) леко повиши прогнозите си за развитието на българската икономика за тази година, като сега очаква брутният вътрешен продукт да се разшири с 2,7%, показва представеният днес доклад за икономическото развитие на регионите, в които институцията работи. Прогнозата е с 0,1 пр.п. повече спрямо предишния доклад от септември миналата година.

За 2025 г. инстутицията очаква икономиката на България да е нараснала с 2,9%, което обаче е с 0,3 пр.п. под предишните перспективи. За 2027 г. прогнозата е за ръст от 2,6%.

За региона на Югоизточна Европа, който освен България обхваща и Румъния, очакванията на банката за 2025 г. са икономическият растеж да е достигнал 1,4% – без промяна спрямо прогнозата през септември, и да се ускори леко до 1,5% през 2026 година – с 0,3 пр. п. по-малко спрямо оценката през септември 2025 г. За 2027 г. ЕБВР очаква ръст на икономиката за региона от 2,3%.

ЕБВР преразгледа и цялостната си прогноза за регионите, в които инвестира, като това са над 35 държави, от Централна и Източна Европа до Централна Азия, както и Южния и Източния средиземноморски регион.

Очаква се темп на общ ръст на икономиката за регионите от 3,4% за миналата година, 3,6% за 2026 г., а за 2027 г. - 3,7%. Прогнозите за миналата година и 2026 г. са повишени с 0,2 процентни пункта спрямо заложените през септември 2025 г.

Като цяло икономическият растеж в регионите, в които банката работи, остава устойчив въпреки продължаващото търговско напрежение в световен мащаб, отчита финансовата институция. Според доклада геополитическите конфликти и търговските спорове продължават, но въздействието им върху глобалната търговия е по-ограничено от очакваното. Преструктурирането на веригите за доставки и засиленото търсене на продукти, свързани с изкуствения интелект, подкрепят икономическата активност.

Инфлацията в регионите на ЕБВР се е забавила до 5,5% към декември 2025 г., подпомогната от по-слаб ръст на заплатите и положителни реални лихвени проценти.

Търговското напрежение между Китай и САЩ продължи да се изостря през 2025 г., което доведе до нов спад в двустранната търговия между двете икономики, отчита ЕБВР.

В същото време общият износ на Китай, както и износът на повечето държави от регионите, в които Европейска банка за възстановяване и развитие инвестира, са се увеличили спрямо 2024 г.

САЩ са заместили част от вноса, който преди това са осигурявали от Китай, с доставки от други икономики, включително на определени стоки от страните в регионите на ЕБВР, предава БТА.

Търговската война, започната през 2025 г. от американския президент Доналд Тръмп, е имала „много по-малко“ икономическо въздействие от очакваното, коментира пред Франс прес главният икономист на ЕБВР Беата Яворчик.

Някои страни като Сърбия, Босна и Херцеговина, Молдова и Тунис могат да се възползват от по-ниски американски мита след решението на Върховния съд да отмени ставките, но общата ситуация остава без промяна.

Главният икономист на ЕБВР посочва, че ефектът от американските мита върху страните от регионите, в които банката инвестира, е останал ограничен - значително по-нисък от очакваното. Тя допълва, че пълният ефект от въздействието на митата все още не се е проявил, тъй като голяма част от износа за 2025 г. е достигнал американския пазар през първото тримесечие преди влизането в сила на ставките.

ЕБВР отбелязва, че възходът на изкуствения интелект в САЩ е довел до увеличаване на вноса на определени стоки в страната, особено на тези, свързани с полупроводници, компютри и прецизни оптични инструменти.

Това би могло да е от полза за „централноевропейските страни, балтийските държави, България и Румъния, които изнасят такива продукти“, отчита Баета Яворчик.