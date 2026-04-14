Българската икономика продължава да търси своето място в Европа и демонстрира висок растеж, растящи доходи и повишаване на стандарта на живот, който обаче все изостава от средния за Европейския съюз (ЕС).

Според експертите България има потенциал за ускорен растеж при провеждане на реформи. Конвергенцията е ускорена въпреки кризите и има възможности да се превърне в предпочитан хъб за инвеститори в региона.

Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти: Къде е мястото на България на икономическата карта на Европа?

Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България:

България е малка, отворена и силно интегрирана икономика в ЕС, част от Шенген и еврозоната. След 1997 г. страната поддържа макроикономическа стабилност, нисък дълг и конкурентна данъчна система. Налице е реална конвергенция, като БВП на човек достига около 68% от средното за ЕС.

Индустрията има значителен дял, със силни позиции в машиностроене, електроника, автомобилни компоненти и IT. Основните предизвикателства са демографската криза, недостигът на работна сила, слабата бизнес среда и регионалните неравенства. България има потенциал за ускорен растеж при провеждане на реформи.

Адриан Николов, Институт за пазарна икономика:

Данните за БВП на човек по паритет на покупателната способност показват, че България напредва бързо, но остава сред последните в ЕС. През последните години достигаме около 68% от средното за ЕС, спрямо около 50% преди десетилетие. Конвергенцията е ускорена въпреки кризите. Икономиката се измества от модел на евтин труд към по-висока добавена стойност, тъй като разходите за труд растат. Ключовият въпрос е дали този преход ще бъде подкрепен от по-добро образование, умения и инвестиции в технологии, за да се постигне устойчиво сближаване със стандартите в ЕС.

Александър Нуцов, изпълнителен директор на BESCO:

България има потенциал да се превърне в предпочитан хъб за инвеститори и компании в региона. Това се дължи на конкурентната данъчна и осигурителна среда, наличието на квалифицирани кадри и развита предприемаческа екосистема. Страната има силни позиции в сектори като отбранителни технологии, AI, финтех и здравни технологии, както и в B2B софтуер и центрове за данни. Ако тези предимства бъдат надградени с последователни политики, България може да се развие като икономика с висока добавена стойност и глобално конкурентни компании.

Щерьо Ножаров, икономист и преподавател в УНСС:

България заема важно място в европейската икономика като износител на автомобилни компоненти, машини, електроника и рафинирана мед, основно към ЕС. Въпреки напредъка и конвергенцията страната има структурни проблеми – демографски спад, ниска производителност, енергоемка икономика и слаб дял на високотехнологичните сектори. Налице са и дефицит по търговския баланс, нарастващ дълг и институционални слабости. Плюсовете включват членство в ЕС, Шенген и еврозоната. За устойчив растеж са нужни реформи, инвестиции в образование, технологии и повишаване на добавената стойност в икономиката.

Левон Хампарцумян, банкер и финансист:

България е малка, но бързорастяща икономика. Съществуват уязвимости като институционална нестабилност, демографски спад и недостиг на добре квалифицирана работна сила. В същото време страната има важни предимства – членство в ЕС и НАТО, както и способността на бизнеса, особено малките и средни предприятия, бързо да се адаптира към променящите се вериги за доставки. Икономиката остава частично зависима от сезонни фактори като туризма и земеделието, което също влияе върху нейната устойчивост.

