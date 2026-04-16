Войната в Иран надвисва над корпоративна Европа с началото на сезона на отчетите

Европейските компании вероятно ще отчетат силни печалби за първото тримесечие въпреки конфликта в Близкия изток. Инвеститорите обаче смятат, че това може само да прикрива нарастващите рискове от по-високи цени на енергоносителите, прекъсвания във веригите за доставки и забавяне на растежа, които вероятно ще натежат върху прогнозите за остатъка от годината, пише Ройтерс.

Войната на САЩ и Израел в Иран и ескалиращото напрежение в региона разтърсиха пазарите, повишавайки опасенията, че продължителен конфликт ще доведе до ново поскъпване на петрола, по-бърза инфлация и отслабване на потребителското търсене.

Надеждите за бързо решение на конфликта отслабнаха след провала на преговорите между САЩ и Иран през уикенда и решението на Вашингтон да наложи блокада в Ормузкия проток.

„Относително стабилни“

Въпреки че конфликтът е засегнал около една трета от първото тримесечие, се очаква европейските компании да отчетат „относително стабилни“ печалби за периода, смята Киаран Калахан, ръководител на европейските акции в Amundi.

„Отнема време по-високите цени на петрола да се прелеят в икономиката, така че нивата на активност не би трябвало да са се сринали рязко“, казва той.

Въпреки че инвеститорите оценяват, че директната експозиция на европейските „сини чипове“ към Близкия изток е в ниските едноцифрени проценти, по-големите рискове идват от по-слаб растеж, прекъсвания във веригите за доставки, несигурност и ускоряване на инфлацията.

Все пак мащабът на удара ще зависи от продължителността на войната. Европейските акции първоначално поевтиняха през първите седмици на конфликта, но след това се възстановиха благодарение на подобреното пазарно настроение.

„Не мисля, че резултатите за първото тримесечие ще разочароват, но перспективите за остатъка от годината може да го направят“, коментира Бен Ричи, ръководител по акциите на развитите пазари в Aberdeen.

Някои ранни отчети от полупроводниковия сектор вече подкрепят очакванията за сравнително добри резултати за тримесечието.

ASML, най-големият доставчик на оборудване за производство на чипове в света, в сряда отчете по-силна от очакваното тримесечна печалба и повиши годишната си прогноза, тъй като бумът на изкуствения интелект (AI) продължава.

Германският производител на чип системи Aixtron също отчете силни поръчки за периода и повиши прогнозата си за приходите за 2026 г. във вторник.

Различно влияние

Конфликтът има различно влияние върху отделните сектори.

Очаква се компаниите от паневропейския индекс STOXX 600 да отчетат ръст на печалбите от 4,2% за първото тримесечие, според LSEG, но това се дължи най-вече на енергийния сектор.

По-високите цени на петрола заради войната в Иран са подкрепили енергийните компании, като се очаква големите европейски групи да отчетат с 24% по-високи печалби спрямо миналата година.

„Възобновяемата енергия също печели. Кризата е показала зависимостта на Европа от внос на изкопаеми горива“, казва Хансйорг Пак, старши портфолио мениджър в DWS.

„Изводът може да бъде само да се ускорят още повече внедряването на алтернативни енергийни източници и инвестициите в електропреносната мрежа“, добавя той.

Въпреки че по-бързата инфлация може да навреди на потребителските компании и луксозните брандове, тя може да бъде положителна за банките, заявява още Калахан.

„Има много разговори за възможни повишения на лихвите, както и че Европейската централна банка (ЕЦБ) може да ги увеличи още два пъти с общо 50 базисни пункта, което би било полезно за европейската банкова система“, посочва той.

Луксозни марки като LVMH и Hermès сигнализираха, че продажбите им за първото тримесечие са били засегнати от конфликта в Близкия изток, тъй като войната в Иран е намалила разходите в региона и е забавила дългоочакваното възстановяване на сектора.

„Селективни победители“

Въпреки че има „селективни победители“, конфликтът като цяло не е благоприятен за европейските печалби, казва Кристоф Бергер, главен инвестиционен директор за европейските акции в Allianz GI.

Бергер, който преди войната е очаквал висок едноцифрен до двуцифрен ръст на корпоративните печалби в Европа, заявява, че все още очаква растеж за първото тримесечие, но осезаемо по-слаб от преди.

Той прогнозира „стабилен“, но не и двуцифрен растеж на печалбите.

Обратни изкупувания на акции

Въпреки че някои компании са намалили дивидентите си поради повишената несигурност, инвеститорите не виждат това като трайна тенденция.

Напротив, компаниите увеличават обратните изкупувания на акции, за да ограничат последните разпродажби, казва Маркъс Морис-Ейтън от AllianceBernstein.

„Забелязахме осезаемо увеличение на обратното изкупуване на акции, като текущите оценки предлагат добра възвръщаемост за много компании“, добавя той.