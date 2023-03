Киев: Русия взе Беларус за ядрен заложник

Като епизод от информационната война, чиято цел е да бъде намалена подкрепата на Запада за Украйна, окачествяват анализатори плановете на Кремъл да разположи тактическо ядрено оръжие в Беларус. САЩ коментират, че следят внимателно ситуацията, но не смятат, че има опасност Русия да използва ядрено оръжие.

Източници на Ройтерс също коментират, че Москва и Минск отдавна дискутират възможността за разполагане на тактическо ядрено оръжие в Беларус и заявката на руския президент не е заплаха за ескалация.

В Киев смятат, че руските планове крият риск от вътрешната дестабилизация на Беларус. Според ръководителят на Националния съвет за сигурност на Украйна Олексей Данилов разполагането на ядрени ракети ще предизвика негативни реакции сред обществото в Беларус.

"Кремъл взе Беларус за ядрен заложник", допълни още Данилов в пост в Twitter.

putin’s statement about placing tactical nuclear weapons in Belarus – a step towards internal destabilization of the country – maximizes the level of negative perception and public rejection of russia and putin in Belarusian society. The kremlin took Belarus as a nuclear hostage.