Главнокомандващият руските сили в Украйна играе по нервите на Путин

Главнокомандващият руските сили в Украйна - ген. Валери Герасимов, пое специалната военна операция на руския президент Владимир Путин на 11 януари с обещанието за зимна офанзива, която да доведе до пълния контрол над Донбас. 80 дни по-късно изглежда опитите му са провал, пише британското Министерство на отбраната.

Русия постигна някои успехи - например превземането на Соледар, но те са ограничени и на цената на големи загуби, изтривайки предимствата, които даде частичната мобилизация през есента, пише институцията. При това развитие на нещата генералът е напът да прекрачи границите относно това как управляващите толерират провал, отбелязват още оттам.

Валери Герасимов е четвъртият главнокомандващ, който ръководи руските военни в Украйна от началото на пълномащабната война, започнала в края на февруари 2022 година. Преди него начело на военната операция в Украйна беше ген. Сергей Суровикин, който пое поста през октомври 2022 година. На него се приписва тактиката с масовите ракетни обстрели, които целят обектите на гражданската инфраструктура и основно - енергийните съоръжения на Украйна.

При Суровикин Украйна успя да си върне почти пълния контрол над Харковска област и град Херсон - единственият областен център, който превзе Русия в рамките на пълномащабната война.

Руските военни наблюдатели коментират, че Русия трябва да приключи операциите си при Авдиивка и Бахмут и да се съсредоточи за очакваната контраофанзива на украинците, пише Института за изучаване на войната (ISW). Анализаторите цитират коментар на зам.-ръководителят на руската Национална гвардия (Росгвардия) в окупираната Донецка област Александър Ходаковски, според когото Русия трябва да премине към защитни действия. Ходаковски се позовава на коментар на Суровикини, но ISW не може да открие публично потвърждение на подобно твърдение. Подобен коментар и връщането на името на бившия командващ операцията в публичното пространство обаче може да означава, че Герасимов започва да губи доверието на Кремъл.

Русия пое председателството на Съвета за сигурност на ООН

Председателството на Съвета за сигурност на ООН от страна на Русия беше коментирано като "достойно за Деня на шегата" от Върховния представител на ЕС по въпросите на външната политика Жозеп Борел. В Twitter той коментира, че страната е постоянен член на Съвета, но непрекъснато нарушава правните рамки на ООН.

Russia taking over today @UN Security Council presidency is fitting for April fools’ day

Despite being a permanent member of the Security Council, Russia continuously violates the very essence of the UN legal framework

The EU will stand against any abuse by Russian presidency