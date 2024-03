Мъск заяви, че няма да подкрепи финансово кампаниите на кандидат-президентите в САЩ

Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск каза в сряда, че няма да дарява средства нито за кампанията на президента Джо Байдън, нито за тази на бившия президент Доналд Тръмп.

„Изрично заявявам, че не дарявам пари на нито един от кандидатите за президент на САЩ“, каза Мъск в публикация в своята социална мрежа X, по-известна като Тwitter преди, цитиран от CNBC.

Just to be super clear, I am not donating money to either candidate for US President