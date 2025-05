Путин предложи преговори за мир в Истанбул на 15 май, но без прекратяване на огъня

Русия предлага провеждането на мирни преговори без предварителни условия в Истанбул на 15 май, но без да бъдат спрени бойните действия - нещо, което искат Украйна и западните съюзници. Това обяви руският президент Владимир Путин в изявление пред медии в Кремъл. Той уточни, че ще разговаря с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, за да бъде домакин на срещата, но не уточни в какъв формат предлага да се състои тя. "Решението е в полето на украинските власти и техните куратори",заяви Путин и допълни, че в Истанбул може да се стигне и до "реално примирие", което да бъде спазвано и от Русия, и от Украйна.

Според него Русия непрекъснато е предлагала преговори, но не е срещнала отговор от Киев. Досега на различни нива в Кремъл обаче заявяваха, че ще разговарят само при съобразяване "с новите географски реалности" и при техните условия.

Путин също така припомни, че през пролетта на 2022 година Русия и Украйна водеха преговори за мир, които са били провалени. Публикувани части от предложенията, направени от Москва, са неприемливи за Украйна.

В своето кратко изявление руският президент направи кратък обзор на честванията за Деня на победата, но не отговори на въпроси.

Путин коментира и искането за 30-дневно примирие, което да започне от 12 май, отправено по-рано на 10 май от "коалицията на желаещите" в Киев. Според него Украйна не отговаря на руските предложения за прекратяване на огъня, заплашвала е лидерите на "свободния свят", които пристигаха в Русия и дори извърши масирана атака с 524 дрона към Русия на 7 май, тоест няколко дни, след като руският президент обяви едностранно примирие и заяви, че очаква Украйна да го спазва. Масираната атака доведе до срив във въздушния транспорт на Русия и стотици спрени полети.

Бившият президент Дмитрий Медведев, който днес е зам.-председател на Съвета за сигурност на Русия, цветущо коментира предложеното 30-дневно примирие. В пост на английски език в социалната мрежа Х той посочи, че искането е неприемливо и цели да бъде дадена почивка на украинската армия.

Macron, Merz, Starmer, and Tusk were supposed to discuss peace in Kiev. Instead, they are blurting out threats against Russia. Either a truce for the respite of Banderite hordes or new sanctions. You think that’s smart, eh? Shove these peace plans up your pangender arses!