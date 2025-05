Зеленски прие предизвикателството на Путин: Очаквам те лично в Турция на 15 май

Украинският президент Володимир Зеленски прие предложението на руския президент Владимир Путин и заяви, че ще го очаква лично в Турция на 15 май. В социалната мрежа Х той написа, че все още очаква пълното и безусловно прекратяване на огъня от 12 май, но и посочи, че ще бъде в Истанбул.

We await a full and lasting ceasefire, starting from tomorrow, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings. And I will be waiting for Putin in Türkiye on Thursday. Personally. I hope that this time the Russians will not look for…