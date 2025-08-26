От Wall Street до академичните среди: Колко е голямо бойното поле на Тръмп?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ескалира критиките и действията си срещу ръководители, корпорации и институции. Неговите безпрецедентни действия - от нови експортни сделки до замразени университетски стипендии - преобърнаха статуквото между правителството, правосъдието, академичните среди и корпоративна Америка, пише Ройтерс.

По-рано този месец Тръмп постави под въпрос дали главният изпълнителен директор на Goldman Sachs Дейвид Соломон трябва да остане начело на банката, разкритикувайки го заради прогнозата на кредитора, според която митата на президентската администрация ще навредят на американската икономика.

Ройтерс представя някои фигури и организации, които Тръмп критикува публично.

Goldman Sachs

Отделът на икономически анализ на Goldman Sachs публикува по-рано този месец бележка, в която се казва, че американските потребители са поели 22% от разходите за мита до края на юни и този дял може да нарасне до 67%, ако последните мита следват същия модел като първите.

„Дейвид Соломон и Goldman Sachs отказват да отдадат заслуженото“, написа впоследствие Тръмп в Truth Social.

Той каза, че това са предимно „компании и правителства, много от които чуждестранни, които плащат сметките“. Той също така се заяжда със Соломон за бившето му хоби като диджей.

Intel

В началото на месеца Тръмп поиска от главния изпълнителен директор на Intel Лип-Бу Тан да се оттегли поради връзки с Китай. През април Ройтерс съобщи, че Тан е инвестирал поне 200 млн. долара в стотици китайски фирми за усъвършенствано производство и чипове, някои от които са свързани с китайските военни.

„Главният изпълнителен директор на INTEL е силно ПРОТИВОРЕЧИВ и трябва да подаде оставка незабавно. Няма друго решение на този проблем“, написа Тръмп в Truth Social.

Тан отговори на това, заявявайки, че споделя ангажимента на президента за подобряване на националната и икономическа сигурност на САЩ и че бордът на Intel „напълно подкрепя работата, която вършим за трансформирането на нашата компания“.

След среща между двамата, Тръмп похвали Тан и правителството на САЩ реши да придобие дял в производителя на чипове.

Tesla

Милиардерът и изпълнителен директор на производителя на електрически автомобили Илон Мъск похарчи стотици милиони долари в подкрепа на преизбирането на Тръмп през ноември, ход, който инвеститорите, които се възползваха от акциите на Tesla, очакваха да е от полза и за империята на Мъск.

Тръмп и Мъск обаче се скараха през юни, след като последният разкритикува мащабния законопроект на Тръмп за намаляване на данъците и разходите, защото се очакваше това да увеличи федералния дълг.

В отговор на това Тръмп заплаши в Truth Social да намали федералните субсидии и договори за компаниите на Мъск и каза, че милиардерът „просто е полудял“.

Ейдриън Мардел, бивш шеф на Jaguar Land Rover

През август Тръмп разкритикува усилията на Jaguar за ребрендиране, наричайки кампанията „ „глупава“, свързвайки я с напускането на главния изпълнителен директор на компанията Ейдриън Мардел.

Коментарите на Тръмп отразиха обявеното от Jaguar напускане на Мардел, който прекара повече от три десетилетия в компанията.

Миналата година Jaguar представи ново лого и визуална идентичност като част от обновяването на марката, целящо да се препозиционира като производител на електрически автомобили - ход, който предизвика остра онлайн реакция и критики от страна на лоялните привърженици на марката.

Apple

Тръмп многократно е критикувал Apple и нейния шеф Тим Кук за производството на моделите iPhone, продавани в САЩ, което е ситуирано извън страната, и е заплашвал с индивидуални мита компанията.

В публикация в социалните платформи Тръмп заяви през май, че е казал на Кук „преди много време“, че „очаква устройствата iPhone, които ще се продават в САЩ, да бъдат произведени и сглобени в САЩ, а не в Индия или където и да е другаде“.

В началото на месеца Тръмп обяви, че Apple ще инвестира допълнителни 100 млрд. долара в САЩ, с което общият ѝ вътрешен ангажимент ще достигне 600 млрд. долара през следващите четири години.

Amazon.com

През април Тръмп се обади на бившия изпълнителен директор на Amazon Джеф Безос, за да се оплаче от новинарски репортаж, в който се казва, че компанията планира да изложи цените, показващи въздействието на митата върху онлайн търговеца.

Въпреки това Amazon заяви, че само за кратко е обмисляла въвеждането на допълнителните разходи около митата за някои стоки след обявяването на налозите от Тръмп, но се е отказала от плана, тъй като Белият дом обвини компанията във „враждебен политически акт“.

По-късно Тръмп заяви пред журналисти, че Безос е решил проблема „много бързо“ и е бил „много мил“.

Bank of America и JPMorgan Chase

През август Тръмп посочи, че главният изпълнителен директор на Bank of America Брайън Мойнихан и шефът на JPMorgan Джейми Даймън са дискриминирали него и неговите поддръжници. По-рано той заяви, че те не предоставят банкови услуги на консерватори.

„Това, което правите, е грешно“, заяви Тръмп във видео обръщение на Световния икономически форум в Давос, Швейцария. Републиканецът не посочи доказателства или конкретни данни за каквито и да било неправомерни действия по време на сесия с въпроси и отговори с корпоративни лидери и изпълнителни директори.

Той също така спомена Даймън от JPMorgan: „Ти, Джейми и всички останали, надявам се да отворите банката си за консерватори“.

Walmart

През май Тръмп заяви, че Walmart и Китай трябва да „ поемат митата“ и да не натоварват американските купувачи, след като главният изпълнителен директор на търговеца на дребно Дъг Макмилън заяви, че компанията не може да поеме всички разходи, свързани с митата, поради ниските маржове.

„Walmart трябва да СПРЕ да се опитва да обвинява митата като причина за повишаването на цените в цялата верига. Walmart спечели МИЛИАРДИ ДОЛАРИ миналата година, много повече от очакваното“, написа Тръмп в публикация в социалните платформи.

Въпреки че Тръмп не отправи лична критика към Макмилън, той публично разкритикува Walmart за това, че отдава повишенията на цените през май на митата, наложени от неговата администрация.

Харвардски университет

Тръмп се насочи към най-стария и най-богат университет в страната, като отмени федерални субсидии на стойност около 2,5 млрд. долара и положи усилия за спиране на финансирането за научни изследвания в Харвард, като част от по-широка кампания за налагане на промени в американските университети, които според Тръмп са обзети от антисемитски и „радикално леви“ идеологии.

Колумбийски университет

През март администрацията на Тръмп заяви, че наказва Колумбийския университет за начина, по който се е справил с протестите миналата година, като отменя федерално финансиране в размер на 400 млн. долара.

През юли университетът заяви, че ще плати над 200 млн. долара на правителството на САЩ в споразумение с администрацията на Тръмп.