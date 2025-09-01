Си Дзинпин и Путин се обявиха за нов световен ред на форум по въпросите на сигурността

Китайският президент Си Дзинпин призова лидерите на регионална среща на върха да се възползват от „мегамащабния си пазар“, а руският президент Владимир Путин подкрепи амбицията на Си за нов глобален ред в областта на сигурността и икономиката, който представлява предизвикателство за Съединените щати, съобщава Ройтерс.

Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) създава модел за нов тип международни отношения, заяви Си в своето встъпително слово пред над 20 световни лидери на двудневната среща на върха, проведена в пристанищния град Тиендзин в северната част на Китай.

„Трябва да се застъпим за равнопоставена и организирана мултиполяризация на света, за всеобхватна икономическа глобализация и да насърчим изграждането на по-справедлива и равнопоставена система за глобално управление“, заяви той.

„Трябва да се възползваме от мегамащабния пазар... за да подобрим нивото на търговията и подпомагането на инвестициите“, каза Си, призовавайки блока да засили сътрудничеството в области като енергетика, инфраструктура, наука и технологии и изкуствен интелект.

Путин заяви, че групата е възродила „истинските многостранни отношения“ с все по-честото използване на националните валути при взаимните разплащания.

„Това, от своя страна, поставя политическите и социално-икономическите основи за формирането на нова система за стабилност и сигурност в Евразия“, каза той.

„Тази система за сигурност, за разлика от евроцентричните и евроатлантическите модели, би отчитала истински интересите на широк кръг от страни, би била наистина балансирана и не би позволила на една държава да гарантира собствената си сигурност за сметка на другите.“

Индийският министър-председател Нарендра Моди и други лидери от Централна Азия, Близкия изток, Южна Азия и Югоизточна Азия присъстваха на церемонията по откриването в знак на солидарност.

Блокът, фокусиран върху сигурността, който започна като група от шест евразийски държави, през последните години се разшири до 10 постоянни членове и 16 държави за диалог и наблюдатели.

Си призова партньорите в организацията да „се противопоставят на менталността от Студената война и конфронтацията между блокове“ и да подкрепят многостранните търговски системи. Това беше явен упрек към митническата война на американския президент Доналд Тръмп, която засегна несъразмерно развиващите се икономики като Индия, чийто износ бе ударен с 50% мито миналата седмица.

Китай ще предостави 2 млрд. юана (280 млн. долара) безвъзмездна помощ на държавите членки през тази година и заеми на банковия консорциум на ШОС за още 10 млрд. юана, добави той.

В изказване в кулоарите на срещата в неделя генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че Китай играе „фундаментална“ роля в поддържането на глобалните многостранни отношения.

Пекин също така използва срещата на върха като възможност да поправи отношенията си с Ню Делхи.

Моди, който е на първото си посещение в Китай от седем години насам, и Си се съгласиха в неделя, че двете им страни са партньори в развитието, а не съперници, и обсъдиха начини за подобряване на търговските връзки в условията на глобална несигурност по отношение на митата.