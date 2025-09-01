IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Си Дзинпин и Путин се обявиха за нов световен ред на форум по въпросите на сигурността

Китайският президент призова лидерите на страните от Шанхайската организация за сътрудничество да се възползват от „мегамащабния си пазар“

09:46 | 01.09.25 г. 5
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES
Снимка: EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

Китайският президент Си Дзинпин призова лидерите на регионална среща на върха да се възползват от „мегамащабния си пазар“, а руският президент Владимир Путин подкрепи амбицията на Си за нов глобален ред в областта на сигурността и икономиката, който представлява предизвикателство за Съединените щати, съобщава Ройтерс.

Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) създава модел за нов тип международни отношения, заяви Си в своето встъпително слово пред над 20 световни лидери на двудневната среща на върха, проведена в пристанищния град Тиендзин в северната част на Китай.

„Трябва да се застъпим за равнопоставена и организирана мултиполяризация на света, за всеобхватна икономическа глобализация и да насърчим изграждането на по-справедлива и равнопоставена система за глобално управление“, заяви той.

Свързани статии

„Трябва да се възползваме от мегамащабния пазар... за да подобрим нивото на търговията и подпомагането на инвестициите“, каза Си, призовавайки блока да засили сътрудничеството в области като енергетика, инфраструктура, наука и технологии и изкуствен интелект.

Путин заяви, че групата е възродила „истинските многостранни отношения“ с все по-честото използване на националните валути при взаимните разплащания.

„Това, от своя страна, поставя политическите и социално-икономическите основи за формирането на нова система за стабилност и сигурност в Евразия“, каза той.

„Тази система за сигурност, за разлика от евроцентричните и евроатлантическите модели, би отчитала истински интересите на широк кръг от страни, би била наистина балансирана и не би позволила на една държава да гарантира собствената си сигурност за сметка на другите.“

Индийският министър-председател Нарендра Моди и други лидери от Централна Азия, Близкия изток, Южна Азия и Югоизточна Азия присъстваха на церемонията по откриването в знак на солидарност.

Блокът, фокусиран върху сигурността, който започна като група от шест евразийски държави, през последните години се разшири до 10 постоянни членове и 16 държави за диалог и наблюдатели.

Си призова партньорите в организацията да „се противопоставят на менталността от Студената война и конфронтацията между блокове“ и да подкрепят многостранните търговски системи. Това беше явен упрек към митническата война на американския президент Доналд Тръмп, която засегна несъразмерно развиващите се икономики като Индия, чийто износ бе ударен с 50% мито миналата седмица.

Китай ще предостави 2 млрд. юана (280 млн. долара) безвъзмездна помощ на държавите членки през тази година и заеми на банковия консорциум на ШОС за още 10 млрд. юана, добави той.

В изказване в кулоарите на срещата в неделя генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че Китай играе „фундаментална“ роля в поддържането на глобалните многостранни отношения.

Пекин също така използва срещата на върха като възможност да поправи отношенията си с Ню Делхи.

Моди, който е на първото си посещение в Китай от седем години насам, и Си се съгласиха в неделя, че двете им страни са партньори в развитието, а не съперници, и обсъдиха начини за подобряване на търговските връзки в условията на глобална несигурност по отношение на митата.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 09:46 | 01.09.25 г.
Шанхайската организация за сътрудничество световен ред си дзинпин владимир путин
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
5
rate up comment 1 rate down comment 14
khao
преди 2 часа
До: zelka007turbo ясен ми е от много отдавна ... щом цяла седмица коментира тоя очевиден фейк, но да видим дали ще се излъже да я постне и тук :):)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 1 rate down comment 16
zelka007turbo
преди 2 часа
Ами многополюсниците засега ред не съм видял да вкарват , освен , че въоръжиха хутите да думкат по танкерите на другите хора ... убаффф ред , нема що !! До khao ...той и "повъррнята" не може да асимилира кат хората ми се лашка в копи-пейст цитати ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 5 rate down comment 23
khao
преди 2 часа
До: 0pk пожелателно мислене на един руски слуууга, но и това не е верно.. не съм забелязал света да иска това, или пък ЕС да го прави, но и твоята глава е пълна с руска медийна повърня!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 21 rate down comment 12
0pk
преди 3 часа
До: khao да да, целио свят иска да козирува чинно на саш и да се съгласява със всичко, както го прави ЕС. :D
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 6 rate down comment 24
khao
преди 3 часа
Клоуууни, никой по света не иска вашия ред.даже собствените ви народи не ви искат... :)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още