Ако Китай целеше да подразни Доналд Тръмп със своя парад, то изглежда планът успя

Китай направи мащабна демонстрация на сила, показвайки новите си оръжия на военния парад по повод 80-та годишнина от края на Втората световна война. На 3 септември Китай традиционно отбелязва капитулацията на Япония, а китайският президент Си Дзинпин въведе и нова традиция - това е втората годишнина, която се отбелязва така пищно на пл. "Тиенънмън" в Пекин. Предишният парад беше за 70-та годишнина от капитулацията на Япония.

Знаковият площад обикновено събира парадите, които отбелязват създаването на Китайската народна република.

Анализатори коментират за CNN, че всичко около събитието е внимателно режисирано за западната публика, включително и първото представяне заедно на лидерите на Китай Си Дзинпин, Русия Владимир Путин и на Северна Корея Ким Чен-ун.

"Ако целта на китайския парад е била да раздразни американският президент Доналд Тръмп, то това е сработило перфектно", посочва агенцията и отбелязва поста, написан от него в Truth Social.

"Моля предайте моите дружески поздрави на Владимир Путин и Ким Чен-ун, които заговорничат срещу САЩ", гласи той. Доналд Тръмп в Truth Social

Никой от тримата не е имал такива мисли, каза един от помощниците на руския президент Юрий Ушаков, помолен да коментира публикацията. "Не са били организирани никакви конспирации, никой не е правил конспирации и изобщо няма никакви конспирации", заяви той.

CNN отбелязва, че парадът и Шанхайската организация за сътрудничество трябва да са показали, че опитите на американския президент да се договаря с Путин, както и демонстрациите му за приятелски отношения със Си, Ким или Путин, които да му донесат успех при преговорите, всъщност са се провалили. В средата на август Тръмп прие топло Владимир Путин в Аляска - посещение, което сложи край на западната изолация на руския лидер.

Според финансовия министър на САЩ Скот Бесънт Путин не е направил нищо от това, което е заявил по време на срещата и разговорите с Тръмп. Дори напротив - въздушните удари по Украйна се увеличават.

Сега Путин изглежда прие подадената ръка на Китай, макар и това да го изпраща по-скоро в ролята му на младшия партньор на фона на проблемите в икономиката и войната, която води повече от три години.

Дори и по време на парада в Китай Украйна беше под въздушна тревога. Военновъздушните сили на страната съобщиха за изстреляни 502 дрона и 24 крилати ракети. "Основните мишени са цивилна инфраструктура, енергийни обекти, транспортен хъб и гараж, станали рутина за руснаците, както и жилищни райони", написа в социалните мрежи украинският президент Володимир Зеленски.

Той посочи, че Путин демонстрира своята безнаказаност, породена от липсата на санкции срещу Русия, както и анонсира няколко международни срещи, които ще проведе в следващите часове за укрепване на защитата на Украйна.

Войната в Украйна е само една от областите, в които усилията на Доналд Тръмп се провалят. Той заявява, че действията му се водят от интересите на САЩ и целят да демонстрират силата на страната, но в крайна сметка се оказва, че я подкопават, пише още CNN в своя анализ на събитията в Китай в последните дни.

Агенцията припомня търговската война, която започна Тръмп и която в крайна сметка отблъсна някои от близките партньори на Вашингтон, включително и Индия. Американският президент също така демонстрира своето негативно отношение към редица европейски съюзници, а Китай се възползва в пълна степен от тези действия.

CNN обръща внимание още и на редица публикации в социалните мрежи в Китай, в които потребителите сравняват показаното на пл. Тиенънмън и парада на САЩ преди няколко месеца по повод 250-та годишнина от създаването на американската армия, който съвпадна и с рождения ден на Тръмп. Според тях показаното от Китай далеч надхвърля парада във Вашингтон. В САЩ обаче нямат и особени традиции за провеждането на военни паради.

Интересен е и паралелът, който може да бъде направен между парада в Пекин и този в Москва, на който почетен гост беше Си Дзинпин. Руските власти спряха всички комуникации на 9 май в руската столица, за да елеминират заплахата от дронове.

За разлика от парада през предишните две години, когато техниката беше ограничена (дори и само до един танк Т-34, който участва в офанзивата на съветската армия в Берлин и по традиция открива парада), по Червения площад през тази година преминаха бронирани машини, масово използваните танкове и по-новият модел Т-90 "Прорив", който досега е участвал само на паради. Отново показани бяха ракетите "Ярс" и "Искандер - М", намекващи за ядрения потенциал на Русия, както и няколко изтребителя Су-30 и МиГ-29, но нищо иновативно и непоказвано досега.