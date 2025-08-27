Марио Монти: Европа разви Стокхолмски синдром по отношение на Тръмп

След връщането на американския президент Доналд Тръмп на власт някои европейски лидери сякаш са добили Стокхолмски синдром и са зависими от доминиращата му личност, пише в коментар за европейското издание Politico Марио Монти, бивш премиер на Италия и комисар по въпросите на конкуренцията в периода 1999 - 2004 година. Според него Европа е изкушена да се дистанцира от САЩ, но не бива да го прави, а трябва да си върне вярата в себе си, достойнството и ясния поглед.

За него все повече се засилват и коментарите, че законът на по-силния вече замества върховенството на правото и Европа трябва да приеме тази нова вълна, а не да се бори с нея. "Моето мнение е различно - това е въпрос на цивилизация и Европа има потенциала да се противопостави на подобни призиви, които ще доведат до нейното унищожение", категоричен е Марио Монти.

В своя коментар той обръща внимание на срещата на Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин в Аляска на 15 август и отбелязва, че тя е била между двама души, споделящи едно мнение и ценности. Те надминаха философията на Филип ІІ, бащата на Александър Велики, на когото се приписват думите "Разделяй и владей", със своята визия: "Обединявай и унижавай", пише още Марио Монти.

Удивително е, че на срещата няколко дни по-късно във Вашингтон европейските лидери изглаждаха облекчени, а трябва да бъдат обезпокоени, защото са лишени от влияние и достойството си и ще трябва да платят цената за това, че дълги години са били изкушавани от краткосрочни перспективи, категоричен е бившият италиански премиер. Според него тази цена сега ще е още по-висока, защото се опитаха преди това да умилостивят Тръмп с ласкателства, надявайки се да го направят по-отстъпчив.

Снимка: Bloomberg

Има много общо между Путин и Тръмп - от желанието за авторитарно управление, симпатиите към олигархичната икономика и концепцията за истината. "Дори и изборът на името на социалната мрежа на Тръмп - Truth Social, напомня на офциалния вестник на болшевиките - "Правда", посочва още Монти.

Според него има опасност двамата да създадат "ос на авторитаризма", в която Търмп ще вярва, че е лидер, защото руската икономика е в лошо състояние, а Путин ще му позволи да вярва в това и ще го манипулира. Случващото се в последните седмици всъщност потвърждава това.

С поведението си Доналд Тръмп се отдръпва от всички неща, които осигуриха икономически растеж на САЩ - върховенство на закона, разделяне и независимост на властите, управление на конфликти, защото те пречат на "животинския дух на капитализма", сделките и растежа.

Докато той "играе игрите си" с Путин, Европа трябва да бъде по-смела и да потърси съмишленици, които споделят нейните ценности и отхвърлят авторитаризма - Великобритания и Норвегия, които са есстествените съюзници в Европа, но също така и Австралия, Япония и Нова Зеландия, Канада, както и държави от развиващия се свят. С тях могат да се изградят нови връзки и обединения на свободната търговия, да се предоставят обществени блага.

Тази нова коалиция не трябва да се противопоставя на САЩ, както правят БРИКС, а да приветства добрите си отношения с Вашингтон, но трябва да се откаже от неуспешната политика да умилостивят САЩ и да оттеглят отстъпките си, които ще бъдат платени от гражданите, за да бъдат субсидирани американските граждани и предприятия.

Като пример Монти дава отстъпката на Г-7 от идеята да бъде наложен глобален минимален данък за американските компании. Тази стъпка беше направена в опит да се облекчат преговорите за митата. Тя обаче не даде чакания резултат и ЕС и страните от Г-7 също могат да прекратят процедурата по премахването на данъка.

Марио Монти е категоричен, че ЕК вече има опит с подобна политика на САЩ - от страна на президента Джордж У. Буш, който за разлика от Тръмп е приемал буквално коментара за "мир чрез сила", започвайки две войни - в Афганистан и в Ирак. Буш също е настоявал правилата за конкуренцията на общността да не важат за американските компании. "Ние слушахме, водихме си записки и си вършихме нашата работа", заявява Монти и допълва, че независимо от факта, че Тръмп вече се отказа от заплахите си да се изтегли от защитата на Европа, общността трябва да се заеме сериозно и да намали зависимостта си в това отношение.

"Външната политика на САЩ става все по-волатилна и не бива да разчитаме на капризите на една велика нация, която въпреки историята си на борец срещу нацизма, фашизма и съветския комунизъм, сега има стратегии, които могат да бъдат по-близки до автократичните режими, отколкото до ценностите, които споделяме през последните 80 години", завършва още Марио Монти.