Кремъл: Русия е мечка, книжни мечки няма

Русия се асоциира с мечка, а не с тигри, коментира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по повод думите на американския президент Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social. "Няма книжни мечки. Русия е мечка и няма нищо книжно", каза той пред РБК.

След срещата си с украинския президент Володимир Зеленски на 23 септември Тръмп направи значителна промяна в изказванията си за войната в Украйна. Според коментара в социалните мрежи украинските военни са в състояние да отвоюват цялата си територия, окупирана от Русия, сравнявайки я с "книжен тигър". Тръмп каза още, че икономиката на Русия е в лошо състоние и Украйна може да се възползва, а САЩ ще продължат да предоставят оръжие на НАТО, което алиансът да използва, както прецени.

В своите последни изяви Тръмп вече не говори за мирни преговори и прекратяване на огъня, а държавният секретар Марко Рубио коментира пред CBS, че в Белия дом едва се сдържат да наложат санкции срещу Русия, за да не пострада дипломацията.

Пред РБК Песков коментира още, че руският президент Владимир Путин е готов на среща със Зеленски, но без предварителна подготовка това би било само ПР-акция. Според него Киев предлага неприемливи за Русия места за президентска среща - Австрия и Швейцария. Всъщност украинските власти съобщиха, че поне седем държави са предложили място за разговор на двамата президенти, включително и от Близкия изток и Турция. Зеленски заяви, че е готов на разговор без всякакви условия, но беше категоричен, че няма да отиде в Москва.

Путин коментира по време на форум, че ако украинският президент отиде в руската столица, той ще се срещне с него.

Говорителят на Кремъл отбеляза също така, че Русия не изпитва проблеми и нуждите на фронта се покриват изцяло. Има достатъчно доброволци за бойното поле, стана ясно още от неговите думи.

Това, което говори Тръмп в понеделник, е различно от думите му във вторник

Коментарите на Тръмп от Ню Йорк представляват е сериозна промяна в позициите на американския президент - само преди месец той настояваше, че Киев ще трябва да предаде земите си за мир и дори се прокрадваха мнения, че САЩ може и да признае окупираните територии за руски. Още от февруари след спора в Овалния кабинет Тръмп заявяваше, че Украйна няма шанс с няколко пъти по-големия си съперник, а Зеленски няма "козове" и рискува да доведе Третата световна война.

Европейските съюзници приветстват тази рязка промяна в Тръмп, но и са доста вимателни, защото той често мени своята позиция, посочва Politico. Те обръщат внимание, че постът беше написан след разговора му с украинския президент Володимир Зеленски и отбелязат, че Тръмп може да говори с друг лидер в следващите дни и отново да промени мнението си.

"За щастие и за нещастие, това, което казва Тръмп в понеделник, не е това, което говори във вторник", коментира френският президент Еманюел Макрон по повод американския си колега.

Доналд Тръмп направи много остри заявления по време на изказването си пред Общото събрание на ООН. Тогава той поясни, че невъзможността Русия да спечели бързо в Украйна "не говори добре" за нея. Позициите му към Москва изглежда се втвърдяват, след като кратко и еднозначно отговори утвърдително на въпроса дали НАТО трябва да сваля руски самолети над своето въздушно пространство.

Представителят на ЕС по въпросите на външната политика на ЕС Кая Калас отбеляза, че думите на Тръмп от Ню Йорк показват, че САЩ и Европа вече са "на една вълна". Позициите на Белия дом са облекчение и за председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, която беше обвинявана, че поставя в унизително положение ЕС, приемайки условията на Тръмп за покупката на енергоресурси.

ЕК предложи и 19-и пакет със санкции, насочен към руския петролен сектор, криптовалутите, използвани за избягване на санкции и банките. Европейски чиновници коментират, че вече не може да се разчита на Русия. "Когато Европа каже А, тя прави А. Когато Русия каже А, тя прави от А до Я", е мнението сред европейските представители, коментиращи пред Politico.