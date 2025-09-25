"Тренд": Парламент с осем партии при нови избори, близки резултати за второто място

При парламентарни избори днес в Народното събрание биха влезли осем политически формации. Това сочат данните от социологическо проучване на агенция "Тренд", проведено в периода от 13 до 20 септември, по поръчка на "24 часа". В него са участвали 1004 пълнолетни граждани.

Според данните от проучването първа политическа сила остава ГЕРБ-СДС с 26,4% подкрепа от гласуващите. Социолозите отчитат, че три формации са с много близки показатели и практически изравнени сили в борбата за второто място – „Възраждане“ (13,9%), ДПС-Ново начало (13,5%) и "Продължаваме промяната – "Демократична България" (13,3%).

Следват ги БСП –„Обединена левица“ със 7,2%, МЕЧ с 6,5% и „Има такъв народ“ с 5,7%. „Величие“ се задържа около парламентарната бариера с 4,1%, а Алианс за права и свободи остава трайно под нея – с 2,5%.

Според изследването малко под половината от анкетираните (48%) декларират, че биха упражнили правото си на глас при избори днес, което се равнява на около 2,64 млн. избиратели.

От „Тренд“ отчитат, че електоралната картина остава относително статична, без сериозна динамика в оценката към основните институции през септември.

Парламентът запазва традиционно ниското си ниво на одобрение – едва 15% от българите изразяват положително отношение, срещу 77% с отрицателно. През септември положителните оценки за правителството са 23%, а отрицателните нарастват постепенно в последните няколко месеца, като този месец достигат 66%. Сходни са нивата на положителна (43%) и отрицателна (44%) оценка за президента.

Източник: "Тренд"

Социолозите констатират, че преобладават песимистичните очаквания за икономиката и личното благосъстояние. Само 18% вярват, че положението в страната ще се подобри през следващата година, докато 38% очакват влошаване – най-високият негативен дял от началото на годината.

По отношение на личното благосъстояние 17% са оптимисти, а 31% предвиждат положението им да се влоши.