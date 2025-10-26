IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Косово не можа да сформира правителство, политическата безизходица се задълбочава

Косово се управлява от служебно правителство през по-голямата част от годината

17:18 | 26.10.25 г.
Албин Курти на предизборен митинг през януари. Снимка: Atdhe Mulla/Bloomberg
Косово се насочва към предсрочни избори, след като премиерът Албин Курти не си осигури достатъчно гласове, за да сформира ново правителство в неделя, предава Bloomberg.

Депутатите проведоха заседание в последните часове от крайния срок, за да сформират нова администрация, но Курти не успя да получи парламентарно одобрение за предложения си кабинет.

Той призова депутатите да подкрепят предложения състав на министрите, като предупреди, че липсата на функциониращо правителство може да блокира бюджета и да създаде проблеми със заплатите на държавните служители, пенсиите, детските надбавки и медицинските консумативи. Той също така отбеляза, че десетки държавни служби може да останат без надзор.

„Призовавам всички членове на парламента да гласуват не само за партийните интереси, а за обществения и държавен интерес“, посочи Курти.

От месеци Косово се намира в политическа безизходица след редица злополучни усилия за запълване на парламентарни постове, включително председатели на парламента и депутати. Парламентът беше сформиран изцяло едва този месец, когато депутатите запълниха пост, запазен за сръбската общност – изисквана от конституцията стъпка преди да бъде одобрено ново правителство.

През по-голямата част от годината Косово се управлява от служебно правителство, след като парламентарните избори на 9 февруари не донесоха ясно мнозинство. Партията на Курти спечели най-голям дял от местата, но не постигна нужните 61 гласа, за да може да управлява.

Усилията за сформиране на коалиция с по-малките партии също се провалиха и депутати от опозицията заявиха, че няма да подкрепят алтернативно правителство, като не оставиха път за функциониращ кабинет. Сега Курти остава служебен премиер, докато се вземе решение за следващите стъпки.

Съгласно конституцията на Косово президентът Вьоса Османи има десет дни да определи кандидат, който да направи нов опит за установяване на ново правителство.

Тъй като опозицията не желае да поеме лидерството, Курти е единственият кандидат, който вероятно ще получи втория мандат. Но предвид броя на депутатите му шансовете му за успех изглеждат минимални. Ако следващият опит също се провали, президентът трябва да насрочи избори, които ще се проведат до 40 дни след съобщението.

Последна актуализация: 17:18 | 26.10.25 г.
Албин Курти политика в Косово предсрочни избори
