Премиерът: Кабинетът в момента функционира много добре като единен орган

Кабинетът в момента функционира много добре като единен орган, независимо от сложната конфигурация в него. Това заяви премиерът Росен Желязков в Разлог, цитиран от кореспондент на БГНЕС.

Политическата толерантност е важна, когато работим в условията на коалиционна култура, посочи още той.

Според Желязков в момента има социални напрежения, без да има формален или реален повод. Това е така, защото се натрупаха такива в последните години, допълва той

Ние като политическа формация сме показали, че сме много чувствителни по отношение на реакцията на обществото и настроенията, посочи още той, като подчерта, че е била показана необходимата реакция и съобразяване.

Наистина бяхме притиснати от времето за внасяне на бюджета, обясни Желязков. Сядането на масата за тристранния диалог се подмени с темата дали проектът на бюджет да бъде изтеглен, претеглен или нещо друго, допълни още.

Желязков заяви, че възстановяването на политическия разговор без политикански и без хибридни въздействия по вземането на важните решения за обществото трябва да се случи следващата седмица. Целта е постигането на консенсус и доверие от страна на социалните партньори, иначе политическите атаки са ясни и ще продължат, подчерта премиерът.