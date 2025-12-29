Албин Курти обеща бързо сформиране на правителство след победата на изборите в Косово

Премиерът на Косово Албин Курти заяви, че скоро ще сформира ново правителство, след като партията му спечели половината от гласовете на изборите в неделя, сигнализирайки за възможен край на едногодишната политическа безизходица, която парализира парламента и отложи ключово международно финансиране, предава Ройтерс.

Изборите бяха вторите тази година в Косово, след като партията на Курти „Самоопределение“ не постигна мнозинство през февруари. След месеци на неуспешни преговори за сформиране на коалиционно правителство президентът Вьоса Османи разпусна парламента през ноември и насрочи предсрочни избори.

Партията на Курти води с 49,3% от гласовете в неделя при 99% преброени бюлетини след затварянето на избирателните секции в 19 ч. местно време в неделя.

„След като резултатите бъдат потвърдени, трябва бързо да сформираме парламент и след това незабавно да съставим ново правителство“, заяви Курти на пресконференция в централата на партията му. „Нямаме време за губене и трябва да вървим напред колкото се може по-бързо заедно“, добави той.

Курти призова членовете на опозицията да го подкрепят в гласуването на сделки за международни заеми, които изискват мнозинство от две трети, за да бъдат прокарани.

Поддръжници на Курти скандираха името му, докато празнуваха на улиците в Прищина, като размахваха знамена на партията му на фона на фоейрверки при температури от минус три градуса по Целзий.

Анализатори казват, че е трудно да се прогнозира дали Курти ще успее да сформира самостоятелно правителство без коалицията, за да си осигури 61 места в 120-местния парламент. Условните гласове и гласовете от косовската диаспора в западноевропейските страни все още не са преброени.

„Резултатите не са окончателни и не виждам как Курти ще сформира правителство сам, но ще бъде много лесно за него да управлява с малка коалиция“, коментира Исмет Криезиу от Косовския демократичен институт. Според него Курти се нуждае от гласове от албанските или миноритарните партии, за да състави нов кабинет.

Двете опозиционни партии – Демократическата партия и Демократичната лига, получиха съответно 21% и 13,6% от гласовете на избирателите.

Политическа криза на важен кръстопът

Нов неуспех да се състави правителство и да се отвори отново парламентът ще удължи кризата в много важен момент. Депутатите трябва да изберат нов президент през април и да ратифицират споразумения за заеми в размер на 1 млрд. евро от Европейския съюз и Световната банка, които изтичат през следващите месеци.

Опозиционните партии в страната отказаха да управляват с Курти, като критикуваха управлението му на връзките със западните съюзници и подхода му към етнически разделената северна част на Косово, където живее сръбското малцинство. Курти обвинява опозицията за безизходицата.

В опит да се хареса на избирателите Курти обеща 13-а заплата на служителите в държавния сектор, 1 млрд. евро годишно за капиталови инвестиции и ново подразделение на прокуратурата за борба с организираната престъпност. Опозиционните партии се съсредоточиха и върху подобряването на жизнения стандарт, което е водещо притеснение на избирателите.

Избирателната активност е достигнала 45% според резултатите.

Въпреки международната подкрепа Косово, с население от 1,6 млн. души, изпитва затруднения с бедността, нестабилността и организираната престъпност. Мандатът на Курти, който започна през 2021 г., беше първият път, в който правителство в Прищина завърши пълен мандат.