Тръмп предупреди Иран за възможен удар и призова "Хамас" да се разоръжи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че САЩ може да подкрепят нов голям удар срещу Иран, ако страната възобнови възстановяването на програмите си за балистични ракети и ядрени оръжия, и предупреди „Хамас“ с тежки последици, ако не се разоръжи, предава Ройтерс.

Тръмп, който говори в присъствието на израелския премиер Бенямин Нетаняху след среща в имението си в Мар-а-Лаго във Флорида, намекна, че Техеран може да работи за възстановяване на оръжейните си програми след мащабния американски удар през юни.

„Чета, че те произвеждат оръжия и други неща и ако това наистина е така, те не използват обектите, които заличихме, а вероятно различни обекти“, каза Тръмп пред репортери по време на пресконференция.

„Знаем точно къде отиват, какво правят и се надявам, че не го правят, тъй като не искаме да хабим гориво за В-2“, допълни той, имайки предвид бомбардировача, използван в по-ранния удар. „Пътуването в двете посоки отнема 37 часа. Не искам да хабя много гориво“, каза още Тръмп.

Президентът на САЩ, който намекна за възможна ядрена сделка с Техеран през последните месеци, заяви, че разговорите му с Нетаняху са били съсредоточени върху придвижването напред на крехкото мирно споразумение в Газа, постигнато с негово посредничество, обсъдени са били и израелските притеснения заради Иран и „Хизбула“ в Ливан.

Иран, който води 12-дневна война с Израел през юни, заяви миналата седмица, че е провел ракетни учения за втори път този месец.

Нетаняху каза миналата седмица, че Израел не търси конфронтация с Иран, но е запознат със съобщенията и заяви, че ще обсъди дейностите на Техеран с Тръмп.

Втора фаза в Газа?

Тръмп съобщи, че иска да премине към втората фаза на споразумението за примирие между Израел и палестинската групировка „Хамас“, постигнато през октомври след двегодишни боеве в Газа. Това включва международни мироопазващи сили, които да бъдат разположени в палестинския анклав.

Израел и „Хамас“ си отправят взаимни обвинения в големи нарушения на споразумението и не изглеждат близо до приемане на много по-трудните стъпки, предвидени за следващата фаза. „Хамас“, която отказва да се разоръжи, преосмисля контрола си, докато израелските войски остават на около половината от територията.

Израел заяви, че ако „Хамас“ не се разоръжи по мирен начин, ще възобнови военните действия, за да я принуди да го направи.

По време на изявлението си в понеделник Тръмп обвини групировката, че не се разоръжава по-бързо, като заяви, че Израел е изпълнил своята част от сделката, и предупреди, че „Хамас“ може да си навлече тежки последици.

„Адът ще се стовари върху тях“, предупреди Тръмп, когато беше попитан какво ще направи, ако „Хамас“ не свали оръжията си. Той направи сходни заявления и в предишни периоди по време на сраженията.

Нетаняху съобщи този месец, че Тръмп го е поканил за разговори, докато Вашингтон се стреми да установи преходно управление за палестинския анклав на фона на нежеланието на Израел да продължи напред.

Разполагането на международни сили за сигурност беше предвидено в резолюция на Съвета за сигурност на ООН от 17 ноември.

Коментарите на Тръмп сочат, че той остава твърдо в лагера на Нетаняху, въпреки че някои от съветниците му са поставили под съмнение в частни разговори ангажимента на израелския лидер към примирието в Газа. Изявленията му сочат също, че той е готов да рискува допълнителни враждебни действия, свързани с Газа и Иран, въпреки че Тръмп бе похвален за решаването на войните на Израел и на двете места.

Тръмп прие топло Нетаняху преди срещата им, като дори заяви, че израелският президент Ицхак Херцог го е уведомил, че планира да помилва Нетаняху по обвиненията срещу него, свързани с корупция. Канцеларията на Херцог веднага отрече да е имало подобен разговор.

Нетаняху върна жеста, като заяви пред репортери след срещата, че подарява на Тръмп Израелската награда, която по думите му в миналото е била запазена за израелци.

Планът на Тръмп за прекратяване на войната в Газа в крайна сметка призовава за изтегляне на Израел от палестинската територия и „Хамас“ да се откаже от оръжията си и от управляващата си роля.

Първата фаза от примирието включюваше частично изтегляне на Израел, увеличаване на помощта и размяна на пленници срещу палестински затворници.

Обсъдени са и Турция и Сирия

Преди срещата Тръмп заяви пред репортери, че ще разговаря с Нетаняху и за възможността за разполагане на турски мироопазващи сили в Газа. Това е спорен въпрос – докато Тръмп често хвали турския президент Реджеп Ердоган, Израел и Турция имат много по-умерени отношения.

Нетаняху заяви, че Израел е готов да осигури мирна граница със Сирия, а Тръмп изрази увереност, че Израел ще се разбира с президента Ахмед аш-Шараа, който дойде на власт след бягството на дългогодишния диктатор Башар Асад миналата година.

Но Израел е подозрителен към новия лидер, който преди време беше член на „Ал Каида“, и стигна толкова далеч, че бомбардира правителствени сгради в Дамаск през юли.