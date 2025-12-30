Желязков: С ръст от над 3% на икономиката България е в топ 5 на държавите в ЕС

България приключва 2025 година с брутен вътрешен продукт от 113 млрд. евро и с ръст от над 3% на икономиката, което ни нарежда сред топ 5 на държавите в Европейския съюз. Отдавна България не е най бедната страна в ЕС. Това заяви министър-председателят в оставка Росен Желязков в началото на последното за годината заседание на Министерския съвет.

Премиерът подчерта, че по паритет на покупателната способност България изпреварва страни като Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Литва.

Коефициентът на безработицата в България през 2025 година намалява с 0,6% в сравнение с предходната, а ръстът на заетите лица се увеличава с 1,6%, акцентира Желязков и подчерта, че през тази година са събрани рекордните 10 млрд. лева повече приходи от 2024 г. Премиерът заяви, че отчетената инфлация в страната от 3,6% се дължи на повишената покупателна способност, както и на изсветляването на икономиката, а не на въвеждането на еврото.

В изказването си началото на заседанието Желязков определи 2025-та като динамична, сложна и важна година от геополитически, европейски и национален дневен ред.

„И макар това правителство да изглежда политическо, всъщност през 2025 г. работеше като програмно“, каза премиерът. Той посочи финансовата стабилизация, възстановяване на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост, повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, влизането в еврозоната. „Всички тези ангажименти за 2025 година са изпълнени“, посочи Желязков.

Министър-председателят напомни и че правителството успешно преодоля шест вота на недоверие. Той допълни, че правителството е създадено трудно, в сложна коалиция с идеологически различия, различни виждания за развитието на страната, но с висока степен на консенсус и висока степен на доверие между партньорите в коалицията.

Премиерът посочи, че оценката за работата на кабинета следва да се даде от „онези, които имат обективен поглед върху не само политическата конюнктура, но и върху постигнатото през 2025 г.“, а именно партньорите и бизнесът.

В рамките на правителственото заседание вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев изтъкна, че в първата половина на 2026 г. трябва да бъдат обслужени четвърто и пето плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на стойност близо 2,5 млрд. евро.

Той коментира третото плащане от 1,47 млрд. евро по НПВУ, което страната ни получи вчера. С това средствата по НПВУ от Европейската комисия към България доближават 2 млрд. евро (близо 4 млрд. лв.), каза вицепремиерът в оставка, цитиран от БТА. Дончев определи това като постижение, защото преди година се е поставял въпросът дали НПВУ изобщо може да бъде спасен.

Планът беше предоговорен, което даде възможност голяма част от реформите да бъдат подкрепени и реализирани, каза той. Допълнително правителството успя да договори и главата REPowerEU на стойност 480 млн. евро допълнително, посочи вицепремиерът в оставка.

Увеличаването на темпа на плащането беше нещо, което Дончев също открои като успех. Заварихме плащания за 1,5 млрд. лв., каза той. В момента те са 4,5 млрд. лв., което означава, че само в рамките на 2025 г. са разплатени три пъти повече, отколкото за предходните четири години, заяви вицепремиерът в оставка. По думите му, ако се добавят и средствата от кохезионната политика, разплатени през тази година, то инвестираните в българската икономика европейски средства възлизат на 8 млрд. лв. Дончев определи това като безпрецедентно. Това темпо трябва да бъде съхранено, подчерта той.