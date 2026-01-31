Словашкият премиер поднася маслинова клонка на европейските лидери

Словашкият премиер Роберт Фицо, чиято лоялност към президента на САЩ Доналд Тръмп и битките с институциите на Европейския съюз (ЕС) определиха мандата му, предлага маслинова клонка на партньорите от блока, пише Bloomberg. Двучасова среща в Париж между Фицо и френския президент Еманюел Макрон е поредният сигнал, че словашкият лидер се стреми да възстанови хармонията със страните от ЕС, много от които той определяше като „подстрекатели на война“ заради военната им помощ за Украйна.

Промяната в неговата реторика отразява все по-войнствената външна политика на Тръмп спрямо европейските съюзници, влошила отношенията му с крайнодесните и популистки фракции в Европа, които преди смятаха американския президент за модел за своето движение.

За Фицо обратът е съпроводен от спекулации относно срещата му с Тръмп в средата на януари в клуба му „Мар-а-Лаго“ във Флорида, част от усилията на словашкия лидер да установи топли връзки с Вашингтон. Политически съюзници в Братислава, както и медийни публикации, предполагат, че разговорът е разтревожил Фицо, който определи публикация в Politico за споделени с европейските лидери подобни опасения като „лъжи“.

Макрон най-малкото се опитва да представи посещението му в Париж като структурна промяна, наричайки го „стратегическо пробуждане“ в публикация в социалните платформи. Той похвали сътрудничеството в областта на енергетиката, отбраната и „защитата на нашите демокрации“ – спорна точка между Братислава и ЕС, която събуди опасения относно върховенството на закона след завръщането на Фицо на власт през 2023 г.

Фицо също така похвали приятелската атмосфера на срещата. Макар да признава, че мненията по войната в Украйна остават далеч от другите, той изрази подкрепа за сътрудничество, насочено към постигане на „по-силен, по-независим и по-суверенен ЕС“.

Промяната в тона следва осъждането от страна на европейците от целия политически спектър заплахите на Тръмп да анексира Гренландия, полуавтономна датска територия, и използването от негова страна на военна сила за сваляне на лидера на Венецуела Николас Мадуро.

По-рано тази седмица Politico съобщи, че Фицо, в разговор с лидерите на ЕС на среща на върха на 22 януари в Брюксел, е изразил изненадата си от състоянието на Тръмп по време на срещата във Флорида. Словашкият лидер осъди публикацията като неоснователна.

„Никой не е чул нищо, никой не е видял нищо, няма свидетели“, заяви той.

Но дори преди публикацията на Politico ставаше все по-очевидно, че срещата на Фицо с Тръмп на 17 януари не се е оказала онзи PR успех, на който словашкото ръководство се е надявало. Тръмп и екипът му не признаха, нито коментираха срещата, въпреки обещанието за сделка на стойност 15 млрд. евро към САЩ.

Седмица по-късно лидерът на словашките националисти Андрей Данко, коалиционен партньор на Фицо, заяви, че премиерът „е бил разтърсен“ от посещението във Флорида и реагира, като поиска двустранна среща с Макрон.

Фицо отговори, че не е обсъждал въпроса с Данко и не знае откъде националистът е получил информацията.

Отвъд отношенията с Вашингтон, в социологическите проучвания се наблюдава рязък обрат в настроенията срещу Тръмп и неговото движение MAGA. Сред избирателите на Фицо популярността на американския президент е спаднала до 16% от 61% миналата година, става ясно от проучване на Ipsos за новинарската организация Dennik N.

Тази тенденция едва ли ще бъде пренебрегната от източноевропейски лидер, който изгради политическия си образ около своите националистически последователи. В допълнение към сигналите, Фицо отказа поканата да се присъедини към проекта на Тръмп „Съвет за мир“, подобно на други лидери от ЕС, които го възприеха като предизвикателство към Организацията на обединените нации (ООН).

„Не можем да заменим международното право и ООН с някакви нови институции само защото смятаме, че нещо не функционира както трябва“, посочва Фицо.

Политическите промени в Европа също могат да променят сметките на словашкия премиер. Унгарският министър-председател Виктор Орбан, близък съюзник и лидер на популистката съпротива в ЕС, остава значително зад опозицията в анкетите три месеца преди изборите.

Свалянето на Орбан би направило Фицо уязвим. В съседна Чехия, завръщането като премиер на милиардера премиер Андрей Бабиш предлага друг потенциален съюзник. Но докато Бабиш се противопоставя на политиката на ЕС за миграцията и климата, той демонстрира склонност към практичност, която се игнорира от Будапеща и Братислава.