Кен Грифин: Мениджърите не искат да се подмазват на президенти

Навикът на администрацията на Доналд Тръмп да възнаграждава лоялисти не е се харесва особено на бизнес мениджърите. На това мнение е основателят и главен изпълнителен директор на хеджфонда Citadel Кен Грифин.

„Повечето главни изпълнителни директори не искат да се окажат в позиция да се подмазват на нечия администрация“, коментира Грифин в интервю в рамките на събитие на Wall Street Journal, цитиран от Bloomberg. Когато се усеща фаворизиране от страна на правителството, мениджърите се притесняват, че може да се окажат в печеливша или губеща позиция на базата на публичната им подкрепа за администрацията, допълни той.

Това не е първият път, в който Грифин критикува Доналд Тръмп. Миналия месец той заяви, че повече американски изпълнителни мениджъри трябва да говорят открито за политиките на президента.

По думите му Тръмп е направил някои погрешни стъпки при взимането на решения, които са от полза на семейството му, докато е на държавна служба. Това повдига въпроси дали се служи на обществеността, коментира мениджърът.

От ранните дни на кампанията му за преизбиране до май 2025 г. Тръмп е удвоил нетното си състояние до около 5,4 млрд. долара, съобщи по-рано миналата година Bloomberg. През това време името на Тръмп е катализирало милиарди долари в сделки за недвижими имоти, компании за социални мрежи и криптоначинания, наред с други.

Въпреки това Грифин отправи и похвала, като заяви, че имиграционните усилия на администрацията са подсигурили границата с Мексико и са донесли „огромна въздишка на облекчение“ в страната. Той също така определи номинацията на Кевин Уорш за следващ председател на Федералния резерв като „солиден избор“.

„Има голям дебат около това дали тази администрация ще подкопае независимостта на Фед и честно казано те направиха някои неща, които направиха този въпрос резонен“, коментира мениджърът. Въпреки това според него изборът на Уорш е „силно заявяване, че Фед ще запази необходимата независимост при взимането на решения за политиките“.

Самият Грифин също така посочи, че не отхвърля възможността да вземе участие в политиката.

„Иска ми се да вярвам, че в някакъв бъдещ момент в живота ми ще участвам в служба на обществото“, каза той, но подчерта, че това вероятно няма да се случи в следващите няколко години.