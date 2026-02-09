Израел задълбочава контрола над Западния бряг

Кабинетът по сигурността на Израел е одобрил мерки, които задълбочават израелския контрол над окупирания Западен бряг. Това проправя пътя за по-нататъшно разширяване на селищата на израелските заселници на палестинската територия, съобщава BBC.

Територията, която Израел окупира от 1967 г., би формирала най-голямата част от всяка бъдеща палестинска държава, но се възприема от мнозина от религиозната десница като израелска земя.

„Кабинетът по сигурността днес одобри решения, които коренно променят правната и гражданската реалност в Юдея и Самария“, посочва се в изявление на правителството, в което се използват библейските имена за Западния бряг.

Мерките, обявени от министъра на финансите Бецалел Смотрич и министъра на отбраната Израел Кац, включват премахването на десетилетни разпоредби, които забраняват на еврейски граждани да купуват земя на Западния бряг, според съвместно изявление на двамата министри.

Смотрич казва, че ходът има за цел да „задълбочи корените ни във всички региони на Земята на Израел и да погребе идеята за палестинска държава“.

Според Кац, „Юдея и Самария са сърцето на страната и укрепването им е от първостепенно значение за сигурността, националния и ционисткия интерес“.

Реформите предвиждат също така прехвърляне на правомощията за издаване на разрешителни за строеж на селища в части от палестинските градове, включително Хеврон, от общинските органи на Палестинската администрация към Израел.

Досега строителните промени в еврейската общност на града изискваха одобрение както от местната община, така и от израелските власти, съобщава Times of Israel, като цитира изявленията на министрите. Съгласно новите договорености подобни промени ще изискват само разрешение от Израел.

„Ние сме ангажирани с премахването на бариерите, създаването на правна и гражданска сигурност и позволяването на заселниците да живеят, строят и се развиват наравно с всеки гражданин на Израел“, добавя Кац.

Мерките ще позволят и на израелските власти да администрират определени религиозни обекти, дори когато те се намират в райони под контрола на Палестинската администрация, става ясно още от изявлението.

Палестинското президентство в Рамала осъди решението, като заяви, че то е насочено към „задълбочаване на опитите за анексиране на окупирания Западен бряг“. Президентството заяви, че „решенията отразяват открит израелски опит за легализиране на разширяването на селища, конфискацията на земя и разрушаването на палестински имоти в райони под палестински суверенитет“.

Съобщението идва дни преди посещението на израелския премиер Бенямин Нетаняху в САЩ. Там той трябва да се срещне с американския президент Доналд Тръмп. Тръмп се противопоставя на израелското анексиране на Западния бряг.

С изключение на анексирания от Израел Източен Йерусалим, над 500 хил. израелци живеят в селища и аванпостове на Западния бряг, които са незаконни съгласно международното право. Около три милиона палестинци живеят на територията.

През 2025 г. разширяването на селищата достигна пик от поне 2017 г., когато Организацията на обединените нации започна да проследява данните, според скорошен доклад на Организацията. Само през декември Израел одобри 19 селища.

Саудитска Арабия, Йордания и Обединените арабски емирства (ОАЕ) междувременно осъдиха решението на израелския кабинет, съобщава Ройтерс. Съвместно изявление на външните министри на страните от Близкия изток и някои други мюсюлмански страни, включително Египет и Турция, осъжда решенията като нарушение на международното право и стабилността в региона.

Според страните действията на израелския кабинет целят да затвърдят израелското заселване на Западния бряг, да разселят палестинците и да наложат незаконен израелски суверенитет там.

Йордания, Египет, Обединените арабски емирства и Турция имат дипломатически отношения с Израел. Саудитска Арабия заяви, че няма да установи такива отношения, докато не се формира палестинска държава.